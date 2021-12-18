https://ria.ru/20211218/vaktsinatsiya-1764346438.html
В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа
В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа - РИА Новости, 18.12.2021
В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа
В Южной Корее 7-месячный малыш по ошибке привит вакциной от COVID-19 вместо гриппа, сообщило в субботу информационное агентство Ренхап со ссылкой на местные... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:31
2021-12-18T09:31
2021-12-18T09:31
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Южной Корее 7-месячный малыш по ошибке привит вакциной от COVID-19 вместо гриппа, сообщило в субботу информационное агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города Соннам.В этом городе к югу от Сеула ребенку, как выяснилось, была введена доза вакцины Moderna от коронавируса для взрослого человека. Она предназначалась для матери ребенка.Ошибка произошла 29 сентября. Малыша поместили в больницу на пять дней, но никаких побочных эффектов у него не выявлено. Вместе с тем родители ребенка подали в суд на педиатра, настаивая на компенсации за ошибочную инъекцию.
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764185610.html
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в мире, общество, сеул, южная корея, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа
В Южной Корее семимесячного ребенка по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа