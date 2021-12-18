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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211218/udmurtiya-1764356157.html
Бречалов рассказал о планах строительства спортивных объектов в Удмуртии
Бречалов рассказал о планах строительства спортивных объектов в Удмуртии - РИА Новости, 18.12.2021
Бречалов рассказал о планах строительства спортивных объектов в Удмуртии
В Удмуртии в следующем году планируют начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в селе Якшур-Бодья, Ледовой... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:44
2021-12-18T11:44
удмуртская республика
общество
ижевск
сарапул
можга
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 18 дек – РИА Новости. В Удмуртии в следующем году планируют начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в селе Якшур-Бодья, Ледовой арены и лыжероллерной трассы в Сарапуле, также продолжат работы на физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Элеконд, заявил глава республики Александр Бречалов.По данным его пресс-службы, о достижениях и планах в сфере спорта Бречалов рассказал во время вручения премии за особые достижения в спорте спортсменам, тренерам и работникам сферы физической культуры и спорта.На торжественном мероприятии глава региона рассказал, что власти Удмуртии четыре года направляют усилия и средства на развитие инфраструктуры массового спорта, чтобы дети и подростки могли тренироваться в шаговой доступности."И мы преуспели в этом вопросе. В этом году ввели в эксплуатацию 50-метровый бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ухтомского в Ижевске, ФОК в селе Грахово, межшкольные стадионы в Ижевске и Можге. Работают более 40 площадок ГТО и хоккейные коробки по всей республике. Завершено строительство стадиона имени нашей прославленной 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Алексеевны Кулаковой в селе Италмас, также завершен первый этап реконструкции стадиона "Локомотив" в Ижевске", - сказал Бречалов.По его словам, в следующем году планируют начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в селе Якшур-Бодья, Ледовой арены и лыжероллерной трассы в Сарапуле, продолжат работы на физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Элеконд."Также мы преуспели в проведении качественных соревнований для профессионалов и любителей. Ежегодно проходит более 300 разных состязаний, участниками и организаторами которых вы являетесь в том числе. Сегодня в этом зале находятся легендарные люди. Выражаю вам искреннюю признательность, и уверен, что Удмуртия — территория спорта", — сказал Бречалов.
https://ria.ru/20211216/yubiley-1764121689.html
ижевск
сарапул
можга
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, ижевск, сарапул, можга, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
11:44 18.12.2021
 
Бречалов рассказал о планах строительства спортивных объектов в Удмуртии

Глава Удмуртии Бречалов рассказал о планах строительства лыжероллерной трассы в Сарапуле

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 18 дек – РИА Новости. В Удмуртии в следующем году планируют начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в селе Якшур-Бодья, Ледовой арены и лыжероллерной трассы в Сарапуле, также продолжат работы на физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Элеконд, заявил глава республики Александр Бречалов.
По данным его пресс-службы, о достижениях и планах в сфере спорта Бречалов рассказал во время вручения премии за особые достижения в спорте спортсменам, тренерам и работникам сферы физической культуры и спорта.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 19:39Удмуртская Республика
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На торжественном мероприятии глава региона рассказал, что власти Удмуртии четыре года направляют усилия и средства на развитие инфраструктуры массового спорта, чтобы дети и подростки могли тренироваться в шаговой доступности.
"И мы преуспели в этом вопросе. В этом году ввели в эксплуатацию 50-метровый бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ухтомского в Ижевске, ФОК в селе Грахово, межшкольные стадионы в Ижевске и Можге. Работают более 40 площадок ГТО и хоккейные коробки по всей республике. Завершено строительство стадиона имени нашей прославленной 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Алексеевны Кулаковой в селе Италмас, также завершен первый этап реконструкции стадиона "Локомотив" в Ижевске", - сказал Бречалов.
По его словам, в следующем году планируют начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в селе Якшур-Бодья, Ледовой арены и лыжероллерной трассы в Сарапуле, продолжат работы на физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Элеконд.
"Также мы преуспели в проведении качественных соревнований для профессионалов и любителей. Ежегодно проходит более 300 разных состязаний, участниками и организаторами которых вы являетесь в том числе. Сегодня в этом зале находятся легендарные люди. Выражаю вам искреннюю признательность, и уверен, что Удмуртия — территория спорта", — сказал Бречалов.
 
Удмуртская РеспубликаОбществоИжевскСарапулМожгаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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