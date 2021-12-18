13:20 18.12.2021 (обновлено: 15:54 18.12.2021)
В Тюменской области мигрантам запретили работать на общественном транспорте
Тюменские власти запретили мигрантам работать на общественном транспорте и в такси
© Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)Вид Тюмени
© Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)
ТЮМЕНЬ, 18 дек — РИА Новости. Власти Тюменской области запретили иностранцам при трудоустройстве по патентам, работать на общественном транспорте и в такси, следует из постановления губернатора.
"Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность <…> сухопутного пассажирского транспорта: перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", — говорится в документе.
Работодатели, использующие трудовых мигрантов на перечисленных видах работ, должны до 1 марта 2022 года привести их численность "в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации". Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.