https://ria.ru/20211218/transport-1764363795.html

В Тюменской области мигрантам запретили работать на общественном транспорте

В Тюменской области мигрантам запретили работать на общественном транспорте - РИА Новости, 18.12.2021

В Тюменской области мигрантам запретили работать на общественном транспорте

Власти Тюменской области запретили иностранцам при трудоустройстве по патентам, работать на общественном транспорте и в такси, следует из постановления... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:20

2021-12-18T13:20

2021-12-18T15:54

общество

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/48/1547974864_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_e03ef5514b8932364d1f877b6dbcb948.jpg

ТЮМЕНЬ, 18 дек — РИА Новости. Власти Тюменской области запретили иностранцам при трудоустройстве по патентам, работать на общественном транспорте и в такси, следует из постановления губернатора.Работодатели, использующие трудовых мигрантов на перечисленных видах работ, должны до 1 марта 2022 года привести их численность "в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации". Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20211209/migranty-1762951817.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тюменская область