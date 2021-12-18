https://ria.ru/20211218/srok-1764406555.html

Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок

Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок - РИА Новости, 18.12.2021

Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок

Подельница экс-замдиректора ФСИН Майя Гагуа получила 4,5 года условно за хищение почти 95 миллионов рублей и легализацию добытого преступным путем имущества,... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T23:44

2021-12-18T23:44

2021-12-18T23:44

происшествия

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

олег коршунов

мошенничество

хищение

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подельница экс-замдиректора ФСИН Майя Гагуа получила 4,5 года условно за хищение почти 95 миллионов рублей и легализацию добытого преступным путем имущества, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, в 2015-2017 годах по указанию Олега Коршунова, занимавшего пост замдиректора ФСИН России, деньги на строительство СИЗО в Симферополе были направлены в подконтрольные подрядные организации его подельников: и.о. директора ФГУП СУ-23 ФСИН России Валерия Каклюгина, Гагуа и ее знакомого Андрея Угланова. Подчеркивается, что они обналичили часть полученных средств в размере 94,6 миллиона рублей и распорядились ими, не завершив строительства. Вину она признала полностью и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело было выделено в отдельное производство."Собранные ГСУ СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора ООО "Юнистрой" Майи Гагуа. Она признана виновной в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, в особо крупном размере ... Приговором суда ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.Следственные действия по уголовному делу против Коршунова, Каклюгина и Угланова завершены. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "мошенничестве и легализации похищенных денежных средств". В данный момент все фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела.В послужном списке Корушнова уже есть два приговора. Сперва он получил семь лет колонии за хищение более 263 миллионов рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным, после чего ему добавили еще два года по делу о растрате более 155 миллионов при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара.

https://ria.ru/20211217/pytki-1764312019.html

https://ria.ru/20211218/proverka-1764404946.html

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происшествия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), олег коршунов, мошенничество, хищение, россия