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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211218/soundtrack-1764269705.html
В Сети разместили саундтрек к новой "Матрице"
В Сети разместили саундтрек к новой "Матрице" - РИА Новости, 18.12.2021
В Сети разместили саундтрек к новой "Матрице"
В Сети разместили официальный саундтрек к фильму "Матрица: Воскрешение" — четвертой части знаменитой научно-фантастической франшизы с Киану Ривзом и Кэрри-Энн... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T06:49
2021-12-18T06:49
культура
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Сети разместили официальный саундтрек к фильму "Матрица: Воскрешение" — четвертой части знаменитой научно-фантастической франшизы с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс, сообщает NME. В сборник вошло 35 треков, созданных композиторами Джонни Клаймеком и Томом Тыквером (режиссер фильмов "Беги, Лола, беги", "Парфюмер"). Большинство композиций звучит напряженно и устрашающе из-за скримеров и ритмических пульсаций, и одновременно грандиозно.Симфонический оркестр и хор, которые используют почти во всех треках, в сочетании с элементами электронной музыки, наполняют мелодию объемом и драматизмом. В NME отмечают, ранее было объявлено, что летом 2022 года состоится релиз "The Matrix: The Complete Edition" — сборника, состоящего из трех виниловых пластинок, на которых будет записана вся музыка из первой "Матрицы" (1999). Бонусом также станет эксклюзивное интервью с композитором Доном Дэвисом, создавшим саундтрек. Премьера "Матрицы: Воскрешение" в российских кинотеатрах состоялась 16 декабря, на несколько дней раньше, чем в США. Американские зрители смогут оценить новую работу Ланы Вачовски 22 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, сша, том тыквер, лана вачовски, киану ривз
06:49 18.12.2021
 
В Сети разместили саундтрек к новой "Матрице"

В Сети разместили саундтрек к фильму "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
© Warner Bros.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Сети разместили официальный саундтрек к фильму "Матрица: Воскрешение" — четвертой части знаменитой научно-фантастической франшизы с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс, сообщает NME.
В сборник вошло 35 треков, созданных композиторами Джонни Клаймеком и Томом Тыквером (режиссер фильмов "Беги, Лола, беги", "Парфюмер"). Большинство композиций звучит напряженно и устрашающе из-за скримеров и ритмических пульсаций, и одновременно грандиозно.
Симфонический оркестр и хор, которые используют почти во всех треках, в сочетании с элементами электронной музыки, наполняют мелодию объемом и драматизмом.
В NME отмечают, ранее было объявлено, что летом 2022 года состоится релиз "The Matrix: The Complete Edition" — сборника, состоящего из трех виниловых пластинок, на которых будет записана вся музыка из первой "Матрицы" (1999). Бонусом также станет эксклюзивное интервью с композитором Доном Дэвисом, создавшим саундтрек.
Премьера "Матрицы: Воскрешение" в российских кинотеатрах состоялась 16 декабря, на несколько дней раньше, чем в США. Американские зрители смогут оценить новую работу Ланы Вачовски 22 декабря.
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
16 декабря, 12:02Культура
Бегом за кроликом! Вышла новая "Матрица"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМузыкаСШАТом ТыкверЛана ВачовскиКиану Ривз
 
 
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