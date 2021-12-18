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В Сети разместили саундтрек к новой "Матрице"

В Сети разместили саундтрек к новой "Матрице" - РИА Новости, 18.12.2021

В Сети разместили саундтрек к новой "Матрице"

В Сети разместили официальный саундтрек к фильму "Матрица: Воскрешение" — четвертой части знаменитой научно-фантастической франшизы с Киану Ривзом и Кэрри-Энн... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T06:49

2021-12-18T06:49

2021-12-18T06:49

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Сети разместили официальный саундтрек к фильму "Матрица: Воскрешение" — четвертой части знаменитой научно-фантастической франшизы с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс, сообщает NME. В сборник вошло 35 треков, созданных композиторами Джонни Клаймеком и Томом Тыквером (режиссер фильмов "Беги, Лола, беги", "Парфюмер"). Большинство композиций звучит напряженно и устрашающе из-за скримеров и ритмических пульсаций, и одновременно грандиозно.Симфонический оркестр и хор, которые используют почти во всех треках, в сочетании с элементами электронной музыки, наполняют мелодию объемом и драматизмом. В NME отмечают, ранее было объявлено, что летом 2022 года состоится релиз "The Matrix: The Complete Edition" — сборника, состоящего из трех виниловых пластинок, на которых будет записана вся музыка из первой "Матрицы" (1999). Бонусом также станет эксклюзивное интервью с композитором Доном Дэвисом, создавшим саундтрек. Премьера "Матрицы: Воскрешение" в российских кинотеатрах состоялась 16 декабря, на несколько дней раньше, чем в США. Американские зрители смогут оценить новую работу Ланы Вачовски 22 декабря.

https://ria.ru/20211216/matritsa-1764001133.html

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новости культуры, кино и сериалы, музыка, сша, том тыквер, лана вачовски, киану ривз