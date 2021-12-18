22:27 18.12.2021 (обновлено: 22:44 18.12.2021)
Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на Украине
Глава СНБО Данилов: пока нет планов по размещению военных из других стран на Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет планов по размещению на украинской территории военного контингента каких-либо стран.
"На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны", - сказал Данилов в интервью изданию "Апостороф ТВ".
По его словам, на сегодня планов по размещению военного контингента на территории Украины нет.
"Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность", - сказал Данилов.
Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило о том, что глава объединённых вооружённых сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс на секретной встрече по видеосвязи с главами военных ведомств государств-партнеров выступил с идеей о формировании в Болгарии и Румынии двух воинских контингентов численностью до 1500 человек в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence.