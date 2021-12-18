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https://ria.ru/20211218/serov-1764398180.html
На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник
На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник - РИА Новости, 18.12.2021
На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник
Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае, в ближайшее время его привезут на... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T20:23
2021-12-18T20:23
происшествия
ростов-на-дону
республика крым
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае, в ближайшее время его привезут на полуостров, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Информация о возбуждении в отношении Серова уголовного дела по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве появилась в местных СМИ в апреле 2019 года, позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что бывший вице-премьер региона объявлен в розыск. Как уточнил Аксенов, уголовное дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака."Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае", - сообщил источник РИА Новости. Он уточнил, что Серова должны доставить на полуостров в ближайшее время. По его словам, сейчас бывшего чиновника везут в Ростов-на-Дону.Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.
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ростов-на-дону
республика крым
судак
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происшествия, ростов-на-дону, республика крым, судак
20:23 18.12.2021
 
На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник

Источник: в Краснодарском крае задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВладимир Серов назначен Госсоветом Крыма вице-премьером крымского правительства
Владимир Серов назначен Госсоветом Крыма вице-премьером крымского правительства - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае, в ближайшее время его привезут на полуостров, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Информация о возбуждении в отношении Серова уголовного дела по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве появилась в местных СМИ в апреле 2019 года, позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что бывший вице-премьер региона объявлен в розыск. Как уточнил Аксенов, уголовное дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака.
"Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае", - сообщил источник РИА Новости. Он уточнил, что Серова должны доставить на полуостров в ближайшее время. По его словам, сейчас бывшего чиновника везут в Ростов-на-Дону.
Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:56
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРеспублика КрымСудак
 
 
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