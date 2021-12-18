https://ria.ru/20211218/serov-1764398180.html

На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник

На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник - РИА Новости, 18.12.2021

На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник

Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае, в ближайшее время его привезут на... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T20:23

2021-12-18T20:23

2021-12-18T20:23

происшествия

ростов-на-дону

республика крым

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае, в ближайшее время его привезут на полуостров, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Информация о возбуждении в отношении Серова уголовного дела по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве появилась в местных СМИ в апреле 2019 года, позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что бывший вице-премьер региона объявлен в розыск. Как уточнил Аксенов, уголовное дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака."Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае", - сообщил источник РИА Новости. Он уточнил, что Серова должны доставить на полуостров в ближайшее время. По его словам, сейчас бывшего чиновника везут в Ростов-на-Дону.Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.

https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html

ростов-на-дону

республика крым

судак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, республика крым, судак