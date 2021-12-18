https://ria.ru/20211218/sakhar-1764407197.html
Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахар
Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахар - РИА Новости, 19.12.2021
Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахар
Какие продукты могут содержать "скрытый" сахар и как его распознать, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая отделением клинической диетологии больницы... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-18T02:10
2021-12-18T02:10
2021-12-19T02:11
общество
воз
здоровье
сахар
россия
юлия пигарева
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Какие продукты могут содержать "скрытый" сахар и как его распознать, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая отделением клинической диетологии больницы имени В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.Некоторые люди напрасно считают, что сумели исключить сахар из своего рациона, отметила она. Существует множество продуктов, в состав которых этот ингредиент входит в "скрытом" виде, начиная от газированных напитков и заканчивая мюсли.В среднем человек потребляет 1700 килокалорий в сутки, продолжила она. При этом ВОЗ рекомендует, чтобы доля простых углеводов не превышала 5-10 процентов рациона. Это значит, что наша пища должна содержать не более девяти чайных ложек сахара в день, уточнила диетолог. Чтобы правильно оценить калорийность продукта и то место, которое занимают в его составе простые углеводы, нужно внимательно читать этикетку."Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет. Эти простые сахара должны учитываться в объеме суточной калорийности. Очень важно читать этикетки", — подчеркнула диетолог.Если сахар все-таки содержится в продукте, то в перечне ингредиентов он должен занимать "последнее место", считает она."Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом (на этикетках ингредиенты продукта указывают в порядке убывания их количества, — Прим. ред.)", — заключила диетолог.
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общество, воз, здоровье, сахар, россия, юлия пигарева
02:10 18.12.2021 (обновлено: 02:11 19.12.2021)
Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахар
Диетолог Пигарева: газированные напитки, соусы, молочные продукты и мюсли "скрывают" сахар
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Какие продукты могут содержать "скрытый" сахар и как его распознать, рассказала в интервью радио Sputnik
заведующая отделением клинической диетологии больницы имени В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.
Некоторые люди напрасно считают, что сумели исключить сахар из своего рациона, отметила она. Существует множество продуктов, в состав которых этот ингредиент входит в "скрытом" виде, начиная от газированных напитков и заканчивая мюсли.
"На первом месте газированные напитки: они содержат очень большое количество сахара, и этих сладких газированных напитков человек может выпить большое количество. Дальше – готовые соусы, чаще всего с томатной пастой, различные кетчупы. Обычно человек не подозревает, что в такой пище может содержаться много лишнего сахара. Фруктовые йогурты и творожные массы, сладкие молочные продукты также содержат сахар. Кроме того, различные мюсли и продукты для быстрого завтрака, как правило, содержат в своем составе сахар", — объяснила Пигарева.
В среднем человек потребляет 1700 килокалорий в сутки, продолжила она. При этом ВОЗ
рекомендует, чтобы доля простых углеводов не превышала 5-10 процентов рациона. Это значит, что наша пища должна содержать не более девяти чайных ложек сахара в день, уточнила диетолог. Чтобы правильно оценить калорийность продукта и то место, которое занимают в его составе простые углеводы, нужно внимательно читать этикетку.
"Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет. Эти простые сахара должны учитываться в объеме суточной калорийности. Очень важно читать этикетки", — подчеркнула диетолог.
Если сахар все-таки содержится в продукте, то в перечне ингредиентов он должен занимать "последнее место", считает она.
"Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом (на этикетках ингредиенты продукта указывают в порядке убывания их количества, — Прим. ред.)", — заключила диетолог.