https://ria.ru/20211218/sakhar-1764407197.html

Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахар

Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахар - РИА Новости, 19.12.2021

Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахар

Какие продукты могут содержать "скрытый" сахар и как его распознать, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая отделением клинической диетологии больницы... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-18T02:10

2021-12-18T02:10

2021-12-19T02:11

общество

воз

здоровье

сахар

россия

юлия пигарева

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Какие продукты могут содержать "скрытый" сахар и как его распознать, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая отделением клинической диетологии больницы имени В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.Некоторые люди напрасно считают, что сумели исключить сахар из своего рациона, отметила она. Существует множество продуктов, в состав которых этот ингредиент входит в "скрытом" виде, начиная от газированных напитков и заканчивая мюсли.В среднем человек потребляет 1700 килокалорий в сутки, продолжила она. При этом ВОЗ рекомендует, чтобы доля простых углеводов не превышала 5-10 процентов рациона. Это значит, что наша пища должна содержать не более девяти чайных ложек сахара в день, уточнила диетолог. Чтобы правильно оценить калорийность продукта и то место, которое занимают в его составе простые углеводы, нужно внимательно читать этикетку."Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет. Эти простые сахара должны учитываться в объеме суточной калорийности. Очень важно читать этикетки", — подчеркнула диетолог.Если сахар все-таки содержится в продукте, то в перечне ингредиентов он должен занимать "последнее место", считает она."Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом (на этикетках ингредиенты продукта указывают в порядке убывания их количества, — Прим. ред.)", — заключила диетолог.

https://rsport.ria.ru/20211213/sakhar-1763381164.html

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общество, воз, здоровье, сахар, россия, юлия пигарева