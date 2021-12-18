Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия немецких властей против RT
Представитель МИД Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия немецких властей против RT
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва требует от ОБСЕ решительно осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида в отношении телеканала RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии и объявила о начале расследования. В свою очередь, Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нём позаботятся".
"ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура, это преследование. ОБСЕ так и будет молчать? Госпожа Рибейру (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ – ред.), мы не ждём, мы требуем решительного осуждения подобного поведения", - сказала она.
Заместитель главного редактора RT Анна Белкина, комментируя информацию о расследовании в отношении телеканала, назвала иск необоснованным и абсурдным.
В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества".