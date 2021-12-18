https://ria.ru/20211218/rt-1764340382.html

Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия немецких властей против RT

Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия немецких властей против RT - РИА Новости, 18.12.2021

Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия немецких властей против RT

Москва требует от ОБСЕ решительно осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида в отношении телеканала RT, заявила официальный... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T03:40

2021-12-18T03:40

2021-12-18T03:40

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люксембург (государство)

германия

москва

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мария захарова

обсе

анна белкина

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва требует от ОБСЕ решительно осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида в отношении телеканала RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии и объявила о начале расследования. В свою очередь, Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нём позаботятся".Заместитель главного редактора RT Анна Белкина, комментируя информацию о расследовании в отношении телеканала, назвала иск необоснованным и абсурдным.В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества".

https://ria.ru/20211218/pretenzii-1764336169.html

люксембург (государство)

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в мире, люксембург (государство), германия, москва, youtube, мария захарова, обсе, анна белкина