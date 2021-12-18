https://ria.ru/20211218/rossiyanka-1764375334.html

В Камбодже пропала россиянка

В Камбодже пропала россиянка - РИА Новости, 18.12.2021

В Камбодже пропала россиянка

В Камбодже пропала гражданка России Анастасия Шередько, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Пномпене. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:29

2021-12-18T15:29

2021-12-18T16:32

в мире

камбоджа

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Камбодже пропала гражданка России Анастасия Шередько, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Пномпене.О том, что женщину, возможно, похитил гражданин Китая, с которым она познакомилась в соцсетях, ранее написали некоторые СМИ.В дипмиссии уточнили, что звонок на телефон экстренной связи консульского отдела поступил 15 декабря."После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела <…> в правоохранительные органы королевства, которые в настоящее время проводят соответствующие оперативно-разыскные мероприятия", — сообщили в посольстве.Там подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с полицией и следят за ситуацией.

https://ria.ru/20210601/kipr-1735080316.html

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в мире, камбоджа, россия