https://ria.ru/20211218/rossiyanka-1764375334.html
В Камбодже пропала россиянка
В Камбодже пропала россиянка - РИА Новости, 18.12.2021
В Камбодже пропала россиянка
В Камбодже пропала гражданка России Анастасия Шередько, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Пномпене. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T15:29
2021-12-18T15:29
2021-12-18T16:32
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Камбодже пропала гражданка России Анастасия Шередько, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Пномпене.О том, что женщину, возможно, похитил гражданин Китая, с которым она познакомилась в соцсетях, ранее написали некоторые СМИ.В дипмиссии уточнили, что звонок на телефон экстренной связи консульского отдела поступил 15 декабря."После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела <…> в правоохранительные органы королевства, которые в настоящее время проводят соответствующие оперативно-разыскные мероприятия", — сообщили в посольстве.Там подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с полицией и следят за ситуацией.
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в мире, камбоджа, россия
15:29 18.12.2021 (обновлено: 16:32 18.12.2021)
В Камбодже пропала россиянка
Россиянка пропала в Камбодже, посольство следит за ситуацией