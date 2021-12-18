https://ria.ru/20211218/rasshirenie-1764399146.html

СМИ узнали о планах НАТО расширить контингент в Болгарии и Румынии

СМИ узнали о планах НАТО расширить контингент в Болгарии и Румынии - РИА Новости, 18.12.2021

СМИ узнали о планах НАТО расширить контингент в Болгарии и Румынии

Глава Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии, сообщил... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T20:33

2021-12-18T20:33

2021-12-18T22:06

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БЕРЛИН, 18 дек — РИА Новости. Глава Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии, сообщил Spiegel со ссылкой на собственные источники.По мнению генерала, в каждой из этих двух стран нужно дополнительно разместить до 1,5 тысячи человек в рамках миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие" (Enhanced Forward Presence) — по образцу уже действующих контингентов в Польше и странах Прибалтики.С таким предложением Уолтерс выступил на недавней секретной встрече глав военных ведомств государств — членов альянса, которая прошла по видеосвязи.Как утверждает издание, генерал увязал инициативу по расширению присутствия НАТО в Восточной Европе с ростом численности российских войск на границе с Украиной. Уолтерс подчеркнул, что расширение миссии "не представляет собой провокации", а служит "гарантией безопасности для государств-партнеров", пишет Spiegel. Он также добавил, что в Североатлантическом альянсе намерены придерживаться акта Россия — НАТО.Как почеркнули в Spiegel, в Брюсселе отказались официально комментировать эту информацию, но дипломатический источник издания подтвердил, что эту тему могут поднять на следующей встрече министров обороны стран альянса.Киев и западные страны в последнее время заявляют, что обеспокоены "агрессивными действиями" России у границ Украины. Москва эти обвинения отвергает. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.

https://ria.ru/20211218/ukraina-1764372456.html

https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

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в мире, болгария, европа, румыния, нато, украина, прибалтика, россия, дмитрий песков