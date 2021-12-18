https://ria.ru/20211218/raketa-1764374831.html

Индия испытала баллистическую ракету нового поколения

Индия испытала баллистическую ракету нового поколения - РИА Новости, 18.12.2021

Индия испытала баллистическую ракету нового поколения

Индия провела успешные испытания баллистической ракеты нового поколения Agni P, способной нести ядерный заряд, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:24

2021-12-18T15:24

2021-12-18T15:24

в мире

индия

министерство обороны индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 дек – РИА Новости. Индия провела успешные испытания баллистической ракеты нового поколения Agni P, способной нести ядерный заряд, сообщило минобороны страны.Пуск совершен утром с острова Абдул Калам в Бенгальском заливе. Траекторию и параметры ракеты на всех этапах полета отслеживали телеметрические, радиолокационные, электрооптические станции и корабли дальнего действия."Ракета следовала по заданной траектории, с высокой точностью выполняя все задачи полета. Agni P представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с двойной дублирующей системой навигации и наведения. Это второе летное испытание подтвердило надежность всех передовых технологий, интегрированных в систему", - информирует минобороны Индии.Глава минобороны Раджнатх Сингх поздравил организацию оборонных исследований и разработок Индии с успешным проведением летных испытаний и выразил удовлетворение отличными характеристиками системы. Секретарь министерства обороны Индии по исследованиям и разработкам Сатиш Редди высоко оценил усилия команды "по проведению второго опытно-конструкторского летного испытания с множеством дополнительных функций".

https://ria.ru/20211207/vooruzhenie-1762495382.html

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в мире, индия, министерство обороны индии