https://ria.ru/20211218/raketa-1764365384.html

В России разработали новую управляемую ракету Х-БПЛА, сообщил источник

В России разработали новую управляемую ракету Х-БПЛА, сообщил источник - РИА Новости, 18.12.2021

В России разработали новую управляемую ракету Х-БПЛА, сообщил источник

В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:37

2021-12-18T13:37

2021-12-18T14:30

космос - риа наука

беспилотники

россия

безопасность

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что с опытного образца Ка-52М ранее выполнили десятки успешных испытаний нового изделия. "Также проводились пуски новых ракет с беспилотников "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", — добавил источник.По его словам, новая ракета имеет дальность действия до десяти километров и способна эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели.Х-БПЛА может наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/giperzvuk-1764349700.html

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2021

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космос - риа наука, беспилотники, россия, безопасность, ка-52 "аллигатор"