https://ria.ru/20211218/raketa-1764365384.html
В России разработали новую управляемую ракету Х-БПЛА, сообщил источник
В России разработали новую управляемую ракету Х-БПЛА, сообщил источник - РИА Новости, 18.12.2021
В России разработали новую управляемую ракету Х-БПЛА, сообщил источник
В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:37
2021-12-18T13:37
2021-12-18T14:30
космос - риа наука
беспилотники
россия
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что с опытного образца Ка-52М ранее выполнили десятки успешных испытаний нового изделия. "Также проводились пуски новых ракет с беспилотников "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", — добавил источник.По его словам, новая ракета имеет дальность действия до десяти километров и способна эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели.Х-БПЛА может наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.
https://radiosputnik.ria.ru/20211218/giperzvuk-1764349700.html
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космос - риа наука, беспилотники, россия, безопасность, ка-52 "аллигатор"
13:37 18.12.2021 (обновлено: 14:30 18.12.2021)
В России разработали новую управляемую ракету Х-БПЛА, сообщил источник
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет-Д". Она войдет в состав комплекса вооружения ударных дронов <...>, а также вертолета Ка-52М", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что с опытного образца Ка-52М
ранее выполнили десятки успешных испытаний нового изделия.
"Также проводились пуски новых ракет с беспилотников "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", — добавил источник.
По его словам, новая ракета имеет дальность действия до десяти километров и способна эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели.
Х-БПЛА может наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.