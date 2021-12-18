https://ria.ru/20211218/raketa-1764345578.html

Американцы не могут нормально собрать ракету

В США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 18.12.2021

Американцы не могут нормально собрать ракету

В США в очередной раз провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом пишет The Drive со ссылкой на бригадного генерала, руководителя программы... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T09:18

2021-12-18T09:18

2021-12-18T10:17

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В США в очередной раз провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом пишет The Drive со ссылкой на бригадного генерала, руководителя программы вооружения Хита Коллинза."ВВС заявили, что точная причина отмены тестов пока не установлена. Во время полета B-52H ракета не покинула крыло самолета", — пишет автор Джозеф Тревитик.По словам официальных лиц, снаряд вернут на место сборки для анализа данных телеметрии.Предыдущие испытания AGM-183A проходили в июле и апреле. Третий подряд провал несомненно вызывает обеспокоенность, пишет Тревитик.Как указывает автор, неутешительные результаты американских разработок особенно невыгодно смотрятся на фоне сообщений об испытаниях подобных типов вооружений в России, Китае и Северной Корее. В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск — планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon - боевой блок, способный развивать скорость до 20 Махов и дальностью полета порядка 925 километров).

https://ria.ru/20211126/proval-1760858955.html

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в мире, сша, китай, b-52, россия