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Американцы не могут нормально собрать ракету
В США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 18.12.2021
Американцы не могут нормально собрать ракету
В США в очередной раз провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом пишет The Drive со ссылкой на бригадного генерала, руководителя программы... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:18
2021-12-18T10:17
в мире
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китай
b-52
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В США в очередной раз провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом пишет The Drive со ссылкой на бригадного генерала, руководителя программы вооружения Хита Коллинза."ВВС заявили, что точная причина отмены тестов пока не установлена. Во время полета B-52H ракета не покинула крыло самолета", — пишет автор Джозеф Тревитик.По словам официальных лиц, снаряд вернут на место сборки для анализа данных телеметрии.Предыдущие испытания AGM-183A проходили в июле и апреле. Третий подряд провал несомненно вызывает обеспокоенность, пишет Тревитик.Как указывает автор, неутешительные результаты американских разработок особенно невыгодно смотрятся на фоне сообщений об испытаниях подобных типов вооружений в России, Китае и Северной Корее. В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск — планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon - боевой блок, способный развивать скорость до 20 Махов и дальностью полета порядка 925 километров).
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в мире, сша, китай, b-52, россия
09:18 18.12.2021 (обновлено: 10:17 18.12.2021)
 
В США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты

В США в третий раз подряд провалились испытания новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A

© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : Air Force / Matt Williams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В США в очередной раз провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом пишет The Drive со ссылкой на бригадного генерала, руководителя программы вооружения Хита Коллинза.
"ВВС заявили, что точная причина отмены тестов пока не установлена. Во время полета B-52H ракета не покинула крыло самолета", — пишет автор Джозеф Тревитик.
По словам официальных лиц, снаряд вернут на место сборки для анализа данных телеметрии.
Предыдущие испытания AGM-183A проходили в июле и апреле. Третий подряд провал несомненно вызывает обеспокоенность, пишет Тревитик.
Как указывает автор, неутешительные результаты американских разработок особенно невыгодно смотрятся на фоне сообщений об испытаниях подобных типов вооружений в России, Китае и Северной Корее.
В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск — планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon - боевой блок, способный развивать скорость до 20 Махов и дальностью полета порядка 925 километров).
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