https://ria.ru/20211218/proverka-1764373913.html
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Саратове
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Саратове - РИА Новости, 18.12.2021
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Саратове
Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Саратове, который из-за отказа тормозов въехал во двор дома, из-за чего пострадали семь человек, сообщает... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T15:14
2021-12-18T15:14
2021-12-18T18:28
происшествия
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саратов
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авто
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САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Саратове, который из-за отказа тормозов въехал во двор дома, из-за чего пострадали семь человек, сообщает СУСК по региону.По данным ГИБДД, днем в субботу в Саратове напротив дома 180б на улице Новоузенской водитель автобуса Higer не справился с управлением, наехал на забор и семь припаркованных автомобилей. Пострадали водитель и шесть пассажиров автобуса, они доставлены в больницу. По предварительной информации властей, при спуске с горы у автобуса отказали тормоза.Прокуратура Саратовской области также начала проверку, чтобы установить причины и условия, способствовавшие ДТП, будет проверено качество содержания дороги, дана оценка соблюдению водителем режима труда и отдыха, правил безопасности дорожного движения. Кроме того, надзорное ведомство определит техническое состояние автобуса, проверит его на наличие неисправностей в момент ДТП и организацию техобслуживания и ремонта.
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саратов
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Момент ДТП с автобусом в Саратове
Момент ДТП (https://t.me/rt_russian/85321) с пассажирским автобусом в Саратове попал на камеры видеонаблюдения.
Кадры опубликовал портал МВД-Медиа. На них видно, как машина вылетает на парковку во дворе многоквартирного дома и сносит несколько авто.
По предварительным данным, в больницы доставлены семь пассажиров и водитель. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Свою проверку организовал СК.
2021-12-18T15:14
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РИА Новости
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происшествия, дтп, саратов, саратовская область, авто
15:14 18.12.2021 (обновлено: 18:28 18.12.2021)
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Саратове
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Саратове, где пострадали 7 человек