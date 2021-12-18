https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html

Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине

Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине - РИА Новости, 18.12.2021

Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине

Россия никому не угрожает, но гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии ее национальных интересов, заявил посол в США Анатолий Антонов в... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T03:06

2021-12-18T03:06

2021-12-18T09:47

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Россия никому не угрожает, но гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии ее национальных интересов, заявил посол в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.Он назвал выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в "агрессивных планах" в отношении соседнего государства "абсолютной безосновательной пропагандой".Он заявил о неприемлемости для Москвы "продолжающейся при участии НАТО милитаризации Украины, присутствия западных войск на ее территории и гипотетического членства этой страны в альянсе".По его словам, для предотвращения дальнейшего продвижения военного блока на восток и размещения вооружений на западных границах России необходимо "юридически обязывающее соглашение с участием США и их европейских союзников". Антонов добавил, что такая возможность обсуждается, в том числе на уровне президентов двух стран.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ России.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

https://ria.ru/20211218/granitsa-1764338960.html

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киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, нато, вашингтон, россия