03:06 18.12.2021 (обновлено: 09:47 18.12.2021)
Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине
Посол Антонов: обвинения России в агрессивных планах являются безосновательной пропагандой
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Россия никому не угрожает, но гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии ее национальных интересов, заявил посол в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.
Он назвал выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в "агрессивных планах" в отношении соседнего государства "абсолютной безосновательной пропагандой".
"Ежедневные предупреждения Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность", — цитирует издание дипломата.
Он заявил о неприемлемости для Москвы "продолжающейся при участии НАТО милитаризации Украины, присутствия западных войск на ее территории и гипотетического членства этой страны в альянсе".
По его словам, для предотвращения дальнейшего продвижения военного блока на восток и размещения вооружений на западных границах России необходимо "юридически обязывающее соглашение с участием США и их европейских союзников". Антонов добавил, что такая возможность обсуждается, в том числе на уровне президентов двух стран.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ России.