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Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине
Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине - РИА Новости, 18.12.2021
Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине
Россия никому не угрожает, но гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии ее национальных интересов, заявил посол в США Анатолий Антонов в... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T03:06
2021-12-18T09:47
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Россия никому не угрожает, но гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии ее национальных интересов, заявил посол в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.Он назвал выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в "агрессивных планах" в отношении соседнего государства "абсолютной безосновательной пропагандой".Он заявил о неприемлемости для Москвы "продолжающейся при участии НАТО милитаризации Украины, присутствия западных войск на ее территории и гипотетического членства этой страны в альянсе".По его словам, для предотвращения дальнейшего продвижения военного блока на восток и размещения вооружений на западных границах России необходимо "юридически обязывающее соглашение с участием США и их европейских союзников". Антонов добавил, что такая возможность обсуждается, в том числе на уровне президентов двух стран.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ России.
https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html
https://ria.ru/20211218/granitsa-1764338960.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, нато, вашингтон, россия
03:06 18.12.2021 (обновлено: 09:47 18.12.2021)
 
Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине

Посол Антонов: обвинения России в агрессивных планах являются безосновательной пропагандой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Россия никому не угрожает, но гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии ее национальных интересов, заявил посол в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.
Он назвал выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в "агрессивных планах" в отношении соседнего государства "абсолютной безосновательной пропагандой".

"Ежедневные предупреждения Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность", — цитирует издание дипломата.

Он заявил о неприемлемости для Москвы "продолжающейся при участии НАТО милитаризации Украины, присутствия западных войск на ее территории и гипотетического членства этой страны в альянсе".
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
По его словам, для предотвращения дальнейшего продвижения военного блока на восток и размещения вооружений на западных границах России необходимо "юридически обязывающее соглашение с участием США и их европейских союзников". Антонов добавил, что такая возможность обсуждается, в том числе на уровне президентов двух стран.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ России.
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