В Госдуме предложили раздавать новогодние наборы нуждающимся семьям
Депутат Госдумы Милонов предложил раздавать новогодние наборы нуждающимся семьям
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает раздавать социальные наборы для встречи Нового года и Рождества семьям, испытывающим финансовые трудности, копия обращения депутата министру труда и соцзащиты Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе парламентарий указывает, что многие семьи из-за трудного положения вынуждены отказывать себе и своим детям в празднике. По его мнению, "печально, когда из-за финансовых трудностей родителей праздника и новогоднего волшебства лишаются дети". Таким образом, депутат предлагает ввести новую меру социальной поддержки - "новогоднюю социальную корзину".
"В данной связи мне представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих трудности во время новогодних праздников, - учреждение "новогодней социальной корзины", - указывает депутат в обращении.
Как отмечает политик, государство может раздавать минимальный набор для праздников - коробку или пакет, куда можно положить, например, небольшую ель, новогодние украшения, сладости для детей, а также сертификат на посещение государственной "елки".