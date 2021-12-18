https://ria.ru/20211218/prazdnik-1764366100.html

В Госдуме предложили раздавать новогодние наборы нуждающимся семьям

В Госдуме предложили раздавать новогодние наборы нуждающимся семьям - РИА Новости, 18.12.2021

В Госдуме предложили раздавать новогодние наборы нуждающимся семьям

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает раздавать социальные наборы для встречи Нового года и Рождества семьям, испытывающим финансовые трудности, копия... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:44

2021-12-18T13:44

2021-12-18T13:44

общество

госдума рф

виталий милонов

новый год

антон котяков

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает раздавать социальные наборы для встречи Нового года и Рождества семьям, испытывающим финансовые трудности, копия обращения депутата министру труда и соцзащиты Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.В документе парламентарий указывает, что многие семьи из-за трудного положения вынуждены отказывать себе и своим детям в празднике. По его мнению, "печально, когда из-за финансовых трудностей родителей праздника и новогоднего волшебства лишаются дети". Таким образом, депутат предлагает ввести новую меру социальной поддержки - "новогоднюю социальную корзину".Как отмечает политик, государство может раздавать минимальный набор для праздников - коробку или пакет, куда можно положить, например, небольшую ель, новогодние украшения, сладости для детей, а также сертификат на посещение государственной "елки".

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/vyplaty-1764167033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, госдума рф, виталий милонов, новый год, антон котяков