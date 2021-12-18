https://ria.ru/20211218/potter-1764200879.html

Студия Warner Bros. намерена развивать вселенную о Гарри Поттере

Студия Warner Bros. намерена развивать вселенную о Гарри Поттере - РИА Новости, 18.12.2021

Студия Warner Bros. намерена развивать вселенную о Гарри Поттере

Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф, выступая на конференции, организованной Bloomberg, рассказала, что студия намерена создавать новые проекты во... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T02:30

2021-12-18T02:30

2021-12-18T02:30

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the hollywood reporter

гарри поттер

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф, выступая на конференции, организованной Bloomberg, рассказала, что студия намерена создавать новые проекты во вселенной "Гарри Поттера", сообщает The Hollywood Reporter. Франшиза о "Гарри Поттере" — один из самых важных и прибыльных проектов Warner Bros. Все восемь фильмов, вышедших в период с 2001 по 2011 годы, принесли кинокомпании 7,7 миллиардов долларов. А последующие два приквела о "Фантастических тварях" еще 1,46 миллиарда. Получается, что в общей сложности студия заработала на киновселенной по книгам Джоан Роулинг более девяти миллиардов.И это сумма может стать еще больше. Ведь в апреле 2022 года состоится премьера третьей части "Фантастических тварей" — "Фантастические твари: Секреты Дамблдора". Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Кармен Эджого, Кэтрин Уотерстон, а также Мадс Миккельсен, который сыграл темного волшебника Грин-де-Вальда после скандального ухода Джонни Деппа.

https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html

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warner bros. pictures, новости культуры, кино и сериалы, джонни депп, мадс миккельсен , the hollywood reporter, гарри поттер