https://ria.ru/20211218/potter-1764200879.html
Студия Warner Bros. намерена развивать вселенную о Гарри Поттере
Студия Warner Bros. намерена развивать вселенную о Гарри Поттере - РИА Новости, 18.12.2021
Студия Warner Bros. намерена развивать вселенную о Гарри Поттере
Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф, выступая на конференции, организованной Bloomberg, рассказала, что студия намерена создавать новые проекты во... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T02:30
2021-12-18T02:30
2021-12-18T02:30
культура
warner bros. pictures
новости культуры
кино и сериалы
джонни депп
мадс миккельсен
the hollywood reporter
гарри поттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574508695_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_858ebe12968a80e97831dc4995ffc4d1.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф, выступая на конференции, организованной Bloomberg, рассказала, что студия намерена создавать новые проекты во вселенной "Гарри Поттера", сообщает The Hollywood Reporter. Франшиза о "Гарри Поттере" — один из самых важных и прибыльных проектов Warner Bros. Все восемь фильмов, вышедших в период с 2001 по 2011 годы, принесли кинокомпании 7,7 миллиардов долларов. А последующие два приквела о "Фантастических тварях" еще 1,46 миллиарда. Получается, что в общей сложности студия заработала на киновселенной по книгам Джоан Роулинг более девяти миллиардов.И это сумма может стать еще больше. Ведь в апреле 2022 года состоится премьера третьей части "Фантастических тварей" — "Фантастические твари: Секреты Дамблдора". Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Кармен Эджого, Кэтрин Уотерстон, а также Мадс Миккельсен, который сыграл темного волшебника Грин-де-Вальда после скандального ухода Джонни Деппа.
https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574508695_249:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f38418f0ac11048a84d6812499ec99e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
warner bros. pictures, новости культуры, кино и сериалы, джонни депп, мадс миккельсен , the hollywood reporter, гарри поттер
Студия Warner Bros. намерена развивать вселенную о Гарри Поттере
Гендиректор Warner Bros. заявила, что студия намерена развивать вселенную о Гарри Поттере
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф, выступая на конференции, организованной Bloomberg, рассказала, что студия намерена создавать новые проекты во вселенной "Гарри Поттера", сообщает
The Hollywood Reporter.
"Мы хотели бы разработать больше оригинальных сериалов о Гарри Поттере. Мы регулярно общаемся с Джоан Роулинг (автор книг, по которым сняли фильмы о приключениях волшебников. — Прим. ред.) и ее командой. — прокомментировала Сарнофф. — Все, что мы делаем, должно соответствовать канону, духу волшебного мира и тому, кто такой Гарри".
Франшиза о "Гарри Поттере" — один из самых важных и прибыльных проектов Warner Bros.
Все восемь фильмов, вышедших в период с 2001 по 2011 годы, принесли кинокомпании 7,7 миллиардов долларов. А последующие два приквела о "Фантастических тварях" еще 1,46 миллиарда. Получается, что в общей сложности студия заработала на киновселенной по книгам Джоан Роулинг более девяти миллиардов.
И это сумма может стать еще больше. Ведь в апреле 2022 года состоится премьера третьей части "Фантастических тварей" — "Фантастические твари: Секреты Дамблдора". Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Кармен Эджого, Кэтрин Уотерстон, а также Мадс Миккельсен, который сыграл темного волшебника Грин-де-Вальда после скандального ухода Джонни Деппа.