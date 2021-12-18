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https://ria.ru/20211218/potok-1764381503.html
"Северный поток – 2" остановят? В Германии захотели наказать Путина, но сели в лужу
"Не стыдно?" Немцев разозлили слова вице-канцлера о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 18.12.2021
"Северный поток – 2" остановят? В Германии захотели наказать Путина, но сели в лужу
Читатели немецкого политического журнала Focus негативно встретили заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека (партия "Союз... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T16:40
2021-12-18T23:26
в мире
украина
союз 90/зеленые
германия
северный поток — 2
россия
роберт хабек
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели немецкого политического журнала Focus негативно встретили заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека (партия "Союз 90/Зеленые") относительно российского газопровода "Северный поток — 2".В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он сказал, что строительство "Северного потока — 2" было "геополитической ошибкой". По его мнению, решение о сертификации трубопровода зависит от будущих действий России на границе с Украиной.Немецкие читатели посчитали его выпады смешными."Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией", — написал один из пользователей на сайте Focus."Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали", — согласились ниже с предыдущем комментатором.Другие читатели призвали вице-канцлера думать в первую очередь о немецких гражданах, а не о геополитической обстановке."Отлично! Мы, конечно, хорошо накажем Путина толпой замерзающих немцев!" — сыронизировал один из пользователей."Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас", — добавили в ответ."Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива", — заключил один из комментаторов.Хабек не уточнил, на основании каких данных он делает выводы о ситуации вокруг Украины. Москва в ответ на подобные обвинения Запада неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.Строительство "Северного потока — 2" уже завершилось, но трубопровод не может начать работу без сертификации оператора. Сейчас эта процедура приостановлена, так как регулятор потребовал, чтобы Nord Sream 2 AG создал в Германии дочернее предприятие и подал новую заявку от его лица. Этого требует европейское законодательство.После того как эту заявку подадут и примут, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут немецкие СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, союз 90/зеленые , германия, северный поток — 2, россия, роберт хабек
16:40 18.12.2021 (обновлено: 23:26 18.12.2021)
 
"Не стыдно?" Немцев разозлили слова вице-канцлера о "Северном потоке — 2"

Читатели Focus осудили слова вице-канцлера Хабека, назвавшего "Северный поток — 2" ошибкой

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели немецкого политического журнала Focus негативно встретили заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека (партия "Союз 90/Зеленые") относительно российского газопровода "Северный поток — 2".
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он сказал, что строительство "Северного потока — 2" было "геополитической ошибкой". По его мнению, решение о сертификации трубопровода зависит от будущих действий России на границе с Украиной.
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Вчера, 11:05
Глава Минфина Германии высказался о "Северном потоке — 2"
Немецкие читатели посчитали его выпады смешными.
"Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией", — написал один из пользователей на сайте Focus.
"Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали", — согласились ниже с предыдущем комментатором.
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Другие читатели призвали вице-канцлера думать в первую очередь о немецких гражданах, а не о геополитической обстановке.
"Отлично! Мы, конечно, хорошо накажем Путина толпой замерзающих немцев!" — сыронизировал один из пользователей.
"Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас", — добавили в ответ.
"Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива", — заключил один из комментаторов.
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Хабек не уточнил, на основании каких данных он делает выводы о ситуации вокруг Украины. Москва в ответ на подобные обвинения Запада неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Строительство "Северного потока — 2" уже завершилось, но трубопровод не может начать работу без сертификации оператора. Сейчас эта процедура приостановлена, так как регулятор потребовал, чтобы Nord Sream 2 AG создал в Германии дочернее предприятие и подал новую заявку от его лица. Этого требует европейское законодательство.
После того как эту заявку подадут и примут, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут немецкие СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
 
В миреУкраинаСоюз 90/ЗеленыеГерманияСеверный поток — 2РоссияРоберт Хабек
 
 
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