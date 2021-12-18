Немецкий Минфин объяснил, почему не запускают "Северный поток — 2"

11:05 18.12.2021 (обновлено: 14:37 18.12.2021)
Глава Минфина Германии высказался о "Северном потоке — 2"
Глава Минфина Германии Линднер: вопрос "Северного потока — 2" не связан с политикой
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер назвал ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2" не политическим, а правовым вопросом.
"Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", — заявил министр в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
По словам политика, неизвестно, какими могут быть результаты экспертизы.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он добавил, что процесс сертификации проходит "совершенно без политики".
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.