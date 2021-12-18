https://ria.ru/20211218/potok-1764352516.html

Немецкий Минфин объяснил, почему не запускают "Северный поток — 2"

Глава Минфина Германии высказался о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 18.12.2021

Немецкий Минфин объяснил, почему не запускают "Северный поток — 2"

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер назвал ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2" не политическим, а правовым вопросом. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:05

2021-12-18T11:05

2021-12-18T14:37

экономика

москва

газпром

министерство финансов германии

балтийское море

северный поток — 2

кристиан линднер

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер назвал ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2" не политическим, а правовым вопросом."Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", — заявил министр в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.По словам политика, неизвестно, какими могут быть результаты экспертизы.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он добавил, что процесс сертификации проходит "совершенно без политики"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211217/gaz-1764332171.html

https://ria.ru/20211217/gazoprovod-1764237130.html

https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763957798.html

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