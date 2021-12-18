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https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764338558.html
Перепуганный Порошенко удрал в Москву, сверкая пятками
В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву - РИА Новости, 18.12.2021
Перепуганный Порошенко удрал в Москву, сверкая пятками
Бывший президент Украины Петр Порошенко может попробовать скрыться от украинского правосудия в России, предположил в Facebook депутат Рады от партии... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T02:28
2021-12-18T03:50
в мире
украина
турция
верховная рада украины
петр порошенко
ренат кузьмин
европейская солидарность
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко может попробовать скрыться от украинского правосудия в России, предположил в Facebook депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.В пятницу Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал правоохранителей. Затем пресс-служба возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" сообщила, что экс-президент покинул украинскую территорию и отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".Ранее парламентарий призвал бывшего украинского лидера подготовиться к неприятностям, так как власти в Киеве, по мнению Кузьмина, могут начать уголовное преследование Порошенко.
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в мире, украина, турция, верховная рада украины, петр порошенко, ренат кузьмин, европейская солидарность, россия
02:28 18.12.2021 (обновлено: 03:50 18.12.2021)
 
В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву

Депутат Верховной Рады Кузьмин: экс-президент Украины Порошенко может скрыться в Москве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко может попробовать скрыться от украинского правосудия в России, предположил в Facebook депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.
В пятницу Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал правоохранителей. Затем пресс-служба возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" сообщила, что экс-президент покинул украинскую территорию и отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

"Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ (Facebook. — Прим. ред.) и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?" — написал Кузьмин.

Ранее парламентарий призвал бывшего украинского лидера подготовиться к неприятностям, так как власти в Киеве, по мнению Кузьмина, могут начать уголовное преследование Порошенко.
Петр Порошенко во время прямого эфира телеканала Рада
16 декабря, 12:25
Порошенко ворвался в эфир канала "Рада" и раскритиковал его финансирование
 
В миреУкраинаТурцияВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоРенат КузьминЕвропейская солидарностьРоссия
 
 
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