https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764338558.html

Перепуганный Порошенко удрал в Москву, сверкая пятками

В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву - РИА Новости, 18.12.2021

Перепуганный Порошенко удрал в Москву, сверкая пятками

Бывший президент Украины Петр Порошенко может попробовать скрыться от украинского правосудия в России, предположил в Facebook депутат Рады от партии... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T02:28

2021-12-18T02:28

2021-12-18T03:50

в мире

украина

турция

верховная рада украины

петр порошенко

ренат кузьмин

европейская солидарность

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко может попробовать скрыться от украинского правосудия в России, предположил в Facebook депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.В пятницу Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал правоохранителей. Затем пресс-служба возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" сообщила, что экс-президент покинул украинскую территорию и отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".Ранее парламентарий призвал бывшего украинского лидера подготовиться к неприятностям, так как власти в Киеве, по мнению Кузьмина, могут начать уголовное преследование Порошенко.

https://ria.ru/20211216/poroshenko-1764020957.html

украина

турция

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в мире, украина, турция, верховная рада украины, петр порошенко, ренат кузьмин, европейская солидарность, россия