https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764337087.html

Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос

Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос - РИА Новости, 18.12.2021

Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит сначала Турцию, а затем Польшу, сообщила... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T01:04

2021-12-18T01:04

2021-12-18T09:53

в мире

украина

киев

турция

польша

нато

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит сначала Турцию, а затем Польшу, сообщила пресс-служба возглавляемой им партии "Европейская солидарность".Отмечается, что поездка была запланированной. Так, на выходных он посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, говорится в сообщении партии в Facebook.Уже 20 и 21 декабря в Польше экс-президент примет участие в конференции по теме "Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге"."Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности", — добавили в партии.В пятницу Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить повестку Порошенко по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал.

https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764279466.html

украина

киев

турция

польша

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в мире, украина, киев, турция, польша, нато, петр порошенко, европейская солидарность