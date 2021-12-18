https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764337087.html
Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос - РИА Новости, 18.12.2021
Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит сначала Турцию, а затем Польшу, сообщила... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T01:04
2021-12-18T01:04
2021-12-18T09:53
в мире
украина
киев
турция
польша
нато
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит сначала Турцию, а затем Польшу, сообщила пресс-служба возглавляемой им партии "Европейская солидарность".Отмечается, что поездка была запланированной. Так, на выходных он посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, говорится в сообщении партии в Facebook.Уже 20 и 21 декабря в Польше экс-президент примет участие в конференции по теме "Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге"."Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности", — добавили в партии.В пятницу Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить повестку Порошенко по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал.
https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764279466.html
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в мире, украина, киев, турция, польша, нато, петр порошенко, европейская солидарность
01:04 18.12.2021 (обновлено: 09:53 18.12.2021)
Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинение по делу о закупке угля