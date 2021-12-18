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Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию
Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию - РИА Новости, 18.12.2021
Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию
Экс-президент Польши Бронислав Коморовский возлагает на министра национальной обороны Мариуша Блащака ответственность за сбежавшего в Белоруссию солдата. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:20
2021-12-18T14:20
в мире
бронислав коморовский
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
мариуш блащак
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский возлагает на министра национальной обороны Мариуша Блащака ответственность за сбежавшего в Белоруссию солдата.Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь"."В этом случае моральную и политическую ответственность должен взять на себя министр национальной обороны. Он направил этих солдат на границу, несмотря на то, что они не подготовлены для замещения сотрудников Пограничной стражи или полиции", - заявил Коморовский в эфире радиостанции RMF FM.Он добавил, что, когда занимал пост министра обороны (2000-2001 годы), также случались "подобные ситуации", он "публично брал на себя ответственность".Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ria.ru/20211217/polsha-1764320917.html
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в мире, бронислав коморовский, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:20 18.12.2021
 
Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию

Экс-президент Польши Коморовский назвал министра обороны Блащака виновным в побеге солдата

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Бронислав Коморовский
Президент Польши Бронислав Коморовский - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский возлагает на министра национальной обороны Мариуша Блащака ответственность за сбежавшего в Белоруссию солдата.
Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь".
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
Вчера, 20:09
В Польше уволили командиров солдата, бежавшего в Белоруссию
"В этом случае моральную и политическую ответственность должен взять на себя министр национальной обороны. Он направил этих солдат на границу, несмотря на то, что они не подготовлены для замещения сотрудников Пограничной стражи или полиции", - заявил Коморовский в эфире радиостанции RMF FM.
Он добавил, что, когда занимал пост министра обороны (2000-2001 годы), также случались "подобные ситуации", он "публично брал на себя ответственность".
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 22:01
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата
 
В миреБронислав КоморовскийАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииМариуш БлащакСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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