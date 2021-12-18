https://ria.ru/20211218/polsha-1764369166.html

Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию

Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию - РИА Новости, 18.12.2021

Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию

Экс-президент Польши Бронислав Коморовский возлагает на министра национальной обороны Мариуша Блащака ответственность за сбежавшего в Белоруссию солдата. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T14:20

2021-12-18T14:20

2021-12-18T14:20

в мире

бронислав коморовский

александр лукашенко

министерство обороны белоруссии

мариуш блащак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106431/03/1064310369_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_54c19c86b5c3c640f1dfd81d672889c9.jpg

ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский возлагает на министра национальной обороны Мариуша Блащака ответственность за сбежавшего в Белоруссию солдата.Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь"."В этом случае моральную и политическую ответственность должен взять на себя министр национальной обороны. Он направил этих солдат на границу, несмотря на то, что они не подготовлены для замещения сотрудников Пограничной стражи или полиции", - заявил Коморовский в эфире радиостанции RMF FM.Он добавил, что, когда занимал пост министра обороны (2000-2001 годы), также случались "подобные ситуации", он "публично брал на себя ответственность".Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.

https://ria.ru/20211217/polsha-1764320917.html

https://ria.ru/20211217/dezertirstvo-1764329794.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бронислав коморовский, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии