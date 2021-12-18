https://ria.ru/20211218/ozera-1764230979.html
Названы самые популярные озера для отдыха
Названы самые популярные озера для отдыха - РИА Новости, 18.12.2021
Названы самые популярные озера для отдыха
Эксперты выяснили, на каких озерах чаще всего отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T00:45
2021-12-18T00:45
2021-12-18T00:45
туризм
отдых
республика карелия
соль-илецк
краснодарский край
валдай
селигер
абрау-дюрсо
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, на каких озерах чаще всего отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Самым популярным направлением стала Тверская область, а именно — озеро Селигер. Помимо него, в рейтинг вошли соленые озера Соль-Илецка, Байкал, Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, Сенеж в Солнечногорске, а также Онежское, Валдайское, Сакское и Ладожское озера.В среднем, туристы бронировали жилье на срок от двух до восьми ночей и тратили от одной до четырех тысяч рублей в сутки за человека.Уточняется, что дешевле всего обойдется отдых в Саки — 1003 рубля за номер. А самый дорогой — на Валдае (четыре тысячи в день).
https://ria.ru/20211217/korporativy-1764023816.html
республика карелия
соль-илецк
краснодарский край
валдай
байкал
ладожское озеро
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отдых, республика карелия, соль-илецк, краснодарский край, валдай, селигер, абрау-дюрсо, байкал, новости - туризм, туристы, ладожское озеро, туризм, онежское озеро
Названы самые популярные озера для отдыха
Эксперты узнали, на каких озерах чаще всего отдыхали россияне в этом году
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, на каких озерах чаще всего отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Самым популярным направлением стала Тверская область, а именно — озеро Селигер. Помимо него, в рейтинг вошли соленые озера Соль-Илецка, Байкал, Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, Сенеж в Солнечногорске, а также Онежское, Валдайское, Сакское и Ладожское озера.
В среднем, туристы бронировали жилье на срок от двух до восьми ночей и тратили от одной до четырех тысяч рублей в сутки за человека.
Уточняется, что дешевле всего обойдется отдых в Саки — 1003 рубля за номер. А самый дорогой — на Валдае (четыре тысячи в день).