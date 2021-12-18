https://ria.ru/20211218/ozera-1764230979.html

Названы самые популярные озера для отдыха

Названы самые популярные озера для отдыха - РИА Новости, 18.12.2021

Названы самые популярные озера для отдыха

Эксперты выяснили, на каких озерах чаще всего отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T00:45

2021-12-18T00:45

2021-12-18T00:45

туризм

отдых

республика карелия

соль-илецк

краснодарский край

валдай

селигер

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, на каких озерах чаще всего отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Самым популярным направлением стала Тверская область, а именно — озеро Селигер. Помимо него, в рейтинг вошли соленые озера Соль-Илецка, Байкал, Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, Сенеж в Солнечногорске, а также Онежское, Валдайское, Сакское и Ладожское озера.В среднем, туристы бронировали жилье на срок от двух до восьми ночей и тратили от одной до четырех тысяч рублей в сутки за человека.Уточняется, что дешевле всего обойдется отдых в Саки — 1003 рубля за номер. А самый дорогой — на Валдае (четыре тысячи в день).

https://ria.ru/20211217/korporativy-1764023816.html

республика карелия

соль-илецк

краснодарский край

валдай

байкал

ладожское озеро

онежское озеро

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отдых, республика карелия, соль-илецк, краснодарский край, валдай, селигер, абрау-дюрсо, байкал, новости - туризм, туристы, ладожское озеро, туризм, онежское озеро