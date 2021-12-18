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В Осаке жертвы пожара отравились угарным газом, сообщили СМИ
В Осаке жертвы пожара отравились угарным газом, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
В Осаке жертвы пожара отравились угарным газом, сообщили СМИ
Многие погибшие при пожаре в здании в японском городе Осака отравились угарным газом, пытаясь спастись от огня во внутренних помещениях, сообщил телеканал NHK... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T19:58
2021-12-18T19:59
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япония
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Многие погибшие при пожаре в здании в японском городе Осака отравились угарным газом, пытаясь спастись от огня во внутренних помещениях, сообщил телеканал NHK со ссылкой на следствие.Утром в пятницу загорелся четвертый этаж восьмиэтажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. По свидетельству очевидцев, в клинику пришел мужчина 61 года, предположительно, один из пациентов, с бумажным пакетом. Он поставил пакет около обогревательного прибора и пнул. Пакет упал, из него вытекла жидкость и загорелась. Как сообщалось ранее, при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), 24 из них скончались.Как передает телеканал, многие тела погибших были найдены во внутренних помещениях клиники, где произошел пожар. Врачи констатируют их смерть от отравления угарным газом, на телах нет внешних повреждений.Возгорание произошло у входа в центральной части помещения, огонь перекрыл выход на лестницу и к лифту – единственный путь спасения. Люди попытались укрыться от огня во внутренних помещениях, где и отравились угарным газом. Угарный газ, не обладая цветом и запахом, перекрывает доступ кислорода. Достаточно от 0,5% до 1% его концентрации в воздухе, чтобы в течение одной-двух минут возникли нарушения дыхания и наступила смерть.По последним данным, с легкими ранениями в больнице находится женщина, состояние еще троих пострадавших, один из которых – сам подозреваемый, оценивается как тяжелое.
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в мире, япония, осака (город)
19:58 18.12.2021 (обновлено: 19:59 18.12.2021)
 
В Осаке жертвы пожара отравились угарным газом, сообщили СМИ

NHK: жертвы пожара в Осаке отравились угарным газом, пытаясь скрыться в помещении

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПожарные во время ликвидации последствий пожара в Осаке
Пожарные во время ликвидации последствий пожара в Осаке - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Многие погибшие при пожаре в здании в японском городе Осака отравились угарным газом, пытаясь спастись от огня во внутренних помещениях, сообщил телеканал NHK со ссылкой на следствие.
Утром в пятницу загорелся четвертый этаж восьмиэтажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. По свидетельству очевидцев, в клинику пришел мужчина 61 года, предположительно, один из пациентов, с бумажным пакетом. Он поставил пакет около обогревательного прибора и пнул. Пакет упал, из него вытекла жидкость и загорелась. Как сообщалось ранее, при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), 24 из них скончались.
Как передает телеканал, многие тела погибших были найдены во внутренних помещениях клиники, где произошел пожар. Врачи констатируют их смерть от отравления угарным газом, на телах нет внешних повреждений.
Возгорание произошло у входа в центральной части помещения, огонь перекрыл выход на лестницу и к лифту – единственный путь спасения. Люди попытались укрыться от огня во внутренних помещениях, где и отравились угарным газом. Угарный газ, не обладая цветом и запахом, перекрывает доступ кислорода. Достаточно от 0,5% до 1% его концентрации в воздухе, чтобы в течение одной-двух минут возникли нарушения дыхания и наступила смерть.
По последним данным, с легкими ранениями в больнице находится женщина, состояние еще троих пострадавших, один из которых – сам подозреваемый, оценивается как тяжелое.
Пожарные на месте пожара в Осаке - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
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