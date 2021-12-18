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Новое оружие России
https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника - РИА Новости, 18.12.2021
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника
Министерство обороны России устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого впервые продемонстрировало возможность беспилотника "Орион"... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:35
2021-12-18T23:53
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
орион
александр рогаткин
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство обороны России устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого впервые продемонстрировало возможность беспилотника "Орион" уничтожать другие БЛА в воздухе.Видеоролик, на котором "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа, опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала "Россия 1" Александра Рогаткина. Полная версия видео будет показана в воскресенье в программе "Вести недели"."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), орион, александр рогаткин, россия
13:35 18.12.2021 (обновлено: 23:53 18.12.2021)
 
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника

Минобороны впервые продемонстрировало видео уничтожения "Орионом" другого беспилотника

© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : Группа Компаний Кронштадт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство обороны России устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого впервые продемонстрировало возможность беспилотника "Орион" уничтожать другие БЛА в воздухе.
Видеоролик, на котором "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа, опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала "Россия 1" Александра Рогаткина. Полная версия видео будет показана в воскресенье в программе "Вести недели".
"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.
Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 10:53
Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники
 
Новое оружие РоссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ОрионАлександр РогаткинРоссия
 
 
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