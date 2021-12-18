https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html

Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника

Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника - РИА Новости, 18.12.2021

Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника

Министерство обороны России устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого впервые продемонстрировало возможность беспилотника "Орион"... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:35

2021-12-18T13:35

2021-12-18T23:53

новое оружие россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

орион

александр рогаткин

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство обороны России устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого впервые продемонстрировало возможность беспилотника "Орион" уничтожать другие БЛА в воздухе.Видеоролик, на котором "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа, опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала "Россия 1" Александра Рогаткина. Полная версия видео будет показана в воскресенье в программе "Вести недели"."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.

https://ria.ru/20211125/oborona-1760663695.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), орион, александр рогаткин, россия