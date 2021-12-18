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Хотят ли американцы воевать с русскими
Американцы рассказали, хотят ли они войны с Россией - РИА Новости, 18.12.2021
Хотят ли американцы воевать с русскими
Большинство американцев выступили категорически против войны с Россией в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T15:20
2021-12-18T15:20
в мире
украина
сша
россия
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Большинство американцев выступили категорически против войны с Россией в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на результаты опроса компании YouGov.По данным исследования, около 28% респондентов оказались "категорически против" этой идеи и еще 20% – "в некоторой степени против".Полностью подержали бы такой шаг только 9% опрошенных, тогда как 18% участников опроса заявили, что они "в некоторой степени одобряют" его.Остальные 24% респондентов не смогли определиться с ответом.Как отмечают авторы, полученные результаты не свидетельствуют о полном отказе от возможности войны с Россией, однако они демонстрируют, что большинство граждан настроены скептически.Всего в опросе приняли участие тысяча интернет-пользователей.В последнее время Киев и западные СМИ все чаще обвиняют Россию в "планах" напасть на Украину, заявляя о стягивании войск к границе. В Кремле неоднократно отвергали подобные утверждения, подчеркивая, Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается.
https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html
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353
60
в мире, украина, сша, россия
15:20 18.12.2021
 
Американцы рассказали, хотят ли они войны с Россией

YouGov: около 48% американцев выступили против войны с Россией из-за Украины

© AP Photo / Frank Franklin IIПрохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Большинство американцев выступили категорически против войны с Россией в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на результаты опроса компании YouGov.
По данным исследования, около 28% респондентов оказались "категорически против" этой идеи и еще 20% – "в некоторой степени против".
Полностью подержали бы такой шаг только 9% опрошенных, тогда как 18% участников опроса заявили, что они "в некоторой степени одобряют" его.
Остальные 24% респондентов не смогли определиться с ответом.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 19:19
В конгрессе США поддержали "воссоединение русской Украины с Россией"
Как отмечают авторы, полученные результаты не свидетельствуют о полном отказе от возможности войны с Россией, однако они демонстрируют, что большинство граждан настроены скептически.
Всего в опросе приняли участие тысяча интернет-пользователей.
В последнее время Киев и западные СМИ все чаще обвиняют Россию в "планах" напасть на Украину, заявляя о стягивании войск к границе. В Кремле неоднократно отвергали подобные утверждения, подчеркивая, Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается.
Танк ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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