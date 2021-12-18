https://ria.ru/20211218/opros-1764374152.html

Хотят ли американцы воевать с русскими

Американцы рассказали, хотят ли они войны с Россией - РИА Новости, 18.12.2021

Хотят ли американцы воевать с русскими

Большинство американцев выступили категорически против войны с Россией в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:20

2021-12-18T15:20

2021-12-18T15:20

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Большинство американцев выступили категорически против войны с Россией в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на результаты опроса компании YouGov.По данным исследования, около 28% респондентов оказались "категорически против" этой идеи и еще 20% – "в некоторой степени против".Полностью подержали бы такой шаг только 9% опрошенных, тогда как 18% участников опроса заявили, что они "в некоторой степени одобряют" его.Остальные 24% респондентов не смогли определиться с ответом.Как отмечают авторы, полученные результаты не свидетельствуют о полном отказе от возможности войны с Россией, однако они демонстрируют, что большинство граждан настроены скептически.Всего в опросе приняли участие тысяча интернет-пользователей.В последнее время Киев и западные СМИ все чаще обвиняют Россию в "планах" напасть на Украину, заявляя о стягивании войск к границе. В Кремле неоднократно отвергали подобные утверждения, подчеркивая, Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается.

https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html

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