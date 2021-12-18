Эрдоган предложил включить страны Африки в состав постоянных членов СБ ООН
Президент Эрдоган предложил включить страны Африки в число постоянных членов Совбеза ООН
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
АНКАРА, 18 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на третьем саммите партнерства Турция-Африка в Стамбуле, вновь высказался за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, призвав включить в него африканские страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной, при этом не отменяя право вето, так как это разрушит основу организации. До этого Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войны. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти".
"Борьба, которую мы ведем под лозунгом "Мир больше пяти", отвечает интересам не только Турции, но и стран Африки. Нам необходимо объединить наши усилия для того, чтобы Африка была должным образом представлена в Совбезе ООН, как она того заслуживает. Нельзя назвать справедливым то, что африканский континент с населением в 1,3 миллиарда человек не может влиять на решения Совбеза ООН", - заявил Эрдоган.
По его словам, Турция нацелена на скорое доведение товарооборота с африканскими странами с 25,3 миллиарда долларов в 2020 году до 50 миллиардов долларов.
"Но и этот показатель не будет отражать наш потенциал, и мы сможем говорить о новой цели в 75 миллиардов долларов в год. По итогам 11 месяцев этого года объем товарооборота уже превысил отметку 30 миллиардов долларов. О таком уровне наших отношений с африканскими странами мы даже не могли мечтать еще 16 лет назад", - сказал президент Турции.
Третий саммит Турция-Африка на тему "Расширенное партнерство во имя совместного развития и процветания" проходит в Стамбуле с участием 16 глав африканских государств. В рамках форума планируется утвердить план действий до 2026 года, предполагающий перечень проектов, которые будут реализованы на африканском континенте при поддержке Турции.
Первый саммит партнерства Турция-Африка прошел в 2008 году в Стамбуле, второй – в 2014 году в Малабо (Экваториальная Гвинея).
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