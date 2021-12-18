В ООН призвали прекратить насилие на Западном берегу Иордана
Спецпредставитель ООН Веннесланд призвал прекратить конфликт на Западном берегу Иордана
© РИА Новости / Алия СудаковаНа территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд обеспокоен эскалацией насилия с обеих сторон на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме и призвал к его прекращению, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Я встревожен эскалацией насилия на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, который уносит жизни израильтян и палестинцев", - говорится в сообщении Веннесланда.
29 ноября, 19:18Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"
Он отмечает в своём заявлении последние проявления насилия - нападение на машину троих израильтян, совершенное в четверг вечером у поселения Хомеш на Западном берегу, в результате которого один израильтянин был убит и еще двое ранены, и ответные нападения израильских поселенцев на палестинцев в деревнях в районе Наблуса (Шхем), массово совершаемые с утра пятницы.
"Эти трагические инциденты, а также многие другие инциденты, произошедшие в последние недели, подчеркивают нестабильность нынешней ситуации и настоятельную необходимость того, чтобы все политические, религиозные и общественные лидеры заявили о своем отказе от насилия", - говорится в заявлении Веннесланда.
Спецпредставитель ООН осудил все акты насилия и терроризма и призвал все стороны к деэскалации ситуации.