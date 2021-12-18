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В ООН призвали прекратить насилие на Западном берегу Иордана
В ООН призвали прекратить насилие на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 18.12.2021
В ООН призвали прекратить насилие на Западном берегу Иордана
Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд обеспокоен эскалацией насилия с обеих сторон на Западном берегу Иордана и в Восточном... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:54
2021-12-18T13:54
в мире
восточный иерусалим
оон
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд обеспокоен эскалацией насилия с обеих сторон на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме и призвал к его прекращению, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости."Я встревожен эскалацией насилия на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, который уносит жизни израильтян и палестинцев", - говорится в сообщении Веннесланда.Он отмечает в своём заявлении последние проявления насилия - нападение на машину троих израильтян, совершенное в четверг вечером у поселения Хомеш на Западном берегу, в результате которого один израильтянин был убит и еще двое ранены, и ответные нападения израильских поселенцев на палестинцев в деревнях в районе Наблуса (Шхем), массово совершаемые с утра пятницы."Эти трагические инциденты, а также многие другие инциденты, произошедшие в последние недели, подчеркивают нестабильность нынешней ситуации и настоятельную необходимость того, чтобы все политические, религиозные и общественные лидеры заявили о своем отказе от насилия", - говорится в заявлении Веннесланда.Спецпредставитель ООН осудил все акты насилия и терроризма и призвал все стороны к деэскалации ситуации.
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восточный иерусалим
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в мире, восточный иерусалим, оон, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
13:54 18.12.2021
 
В ООН призвали прекратить насилие на Западном берегу Иордана

Спецпредставитель ООН Веннесланд призвал прекратить конфликт на Западном берегу Иордана

© РИА Новости / Алия СудаковаНа территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Алия Судакова
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд обеспокоен эскалацией насилия с обеих сторон на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме и призвал к его прекращению, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Я встревожен эскалацией насилия на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, который уносит жизни израильтян и палестинцев", - говорится в сообщении Веннесланда.
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Он отмечает в своём заявлении последние проявления насилия - нападение на машину троих израильтян, совершенное в четверг вечером у поселения Хомеш на Западном берегу, в результате которого один израильтянин был убит и еще двое ранены, и ответные нападения израильских поселенцев на палестинцев в деревнях в районе Наблуса (Шхем), массово совершаемые с утра пятницы.
"Эти трагические инциденты, а также многие другие инциденты, произошедшие в последние недели, подчеркивают нестабильность нынешней ситуации и настоятельную необходимость того, чтобы все политические, религиозные и общественные лидеры заявили о своем отказе от насилия", - говорится в заявлении Веннесланда.
Спецпредставитель ООН осудил все акты насилия и терроризма и призвал все стороны к деэскалации ситуации.
 
В миреВосточный ИерусалимООНСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
 
 
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