https://ria.ru/20211218/oon-1764367128.html

В ООН призвали прекратить насилие на Западном берегу Иордана

В ООН призвали прекратить насилие на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 18.12.2021

В ООН призвали прекратить насилие на Западном берегу Иордана

Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд обеспокоен эскалацией насилия с обеих сторон на Западном берегу Иордана и в Восточном... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:54

2021-12-18T13:54

2021-12-18T13:54

в мире

восточный иерусалим

оон

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд обеспокоен эскалацией насилия с обеих сторон на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме и призвал к его прекращению, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости."Я встревожен эскалацией насилия на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, который уносит жизни израильтян и палестинцев", - говорится в сообщении Веннесланда.Он отмечает в своём заявлении последние проявления насилия - нападение на машину троих израильтян, совершенное в четверг вечером у поселения Хомеш на Западном берегу, в результате которого один израильтянин был убит и еще двое ранены, и ответные нападения израильских поселенцев на палестинцев в деревнях в районе Наблуса (Шхем), массово совершаемые с утра пятницы."Эти трагические инциденты, а также многие другие инциденты, произошедшие в последние недели, подчеркивают нестабильность нынешней ситуации и настоятельную необходимость того, чтобы все политические, религиозные и общественные лидеры заявили о своем отказе от насилия", - говорится в заявлении Веннесланда.Спецпредставитель ООН осудил все акты насилия и терроризма и призвал все стороны к деэскалации ситуации.

https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html

восточный иерусалим

сектор газа

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в мире, восточный иерусалим, оон, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году