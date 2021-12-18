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Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС - РИА Новости, 18.12.2021
Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс утверждает, что Россия пыталась блокировать продление для США статуса наблюдателя в Организации... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T08:46
2021-12-18T08:46
в мире
грузия
армения
нед прайс
смид очэс
александр панкин
россия
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс утверждает, что Россия пыталась блокировать продление для США статуса наблюдателя в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва считает актуальным проведение саммита глав государств и правительств Организации."Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации с целью блокировать продление нашего статуса наблюдателя. Действия России противоречат заявленной ею цели использования дипломатии для снижения напряженности в Черном море", - написал Прайс в Twitter.ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.
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в мире, грузия, армения, нед прайс, смид очэс, александр панкин, россия
08:46 18.12.2021
 
Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС

Представитель Госдепа Прайс: Россия пыталась лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс утверждает, что Россия пыталась блокировать продление для США статуса наблюдателя в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва считает актуальным проведение саммита глав государств и правительств Организации.
"Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации с целью блокировать продление нашего статуса наблюдателя. Действия России противоречат заявленной ею цели использования дипломатии для снижения напряженности в Черном море", - написал Прайс в Twitter.
ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.
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В миреГрузияАрменияНед ПрайсСМИД ОЧЭСАлександр ПанкинРоссия
 
 
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