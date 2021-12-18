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В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле ВС Украины

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле ВС Украины - РИА Новости, 18.12.2021

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле ВС Украины

Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по поселку Калиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, один сотрудник Народной милиции погиб, РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T20:12

2021-12-18T20:12

2021-12-18T20:12

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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по поселку Калиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, один сотрудник Народной милиции погиб, один получил ранение, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что украинские силовики после 15 дней тишины обстреляли подконтрольные республики населенные пункты Сокольники и Желобок.Официальный представитель оборонного ведомства, выразил соболезнования родным и близким погибшего.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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