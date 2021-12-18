В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле ВС Украины
ЛНР: один ополченец погиб, один ранен при обстреле поселка Калиново ВС Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по поселку Калиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, один сотрудник Народной милиции погиб, один получил ранение, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что украинские силовики после 15 дней тишины обстреляли подконтрольные республики населенные пункты Сокольники и Желобок.
"Сегодня боевики 3-го батальона 24-й бригады (ВС Украины – ред.) <…> осуществили обстрел наших позиций в районе населенного пункта Калиново из противотанкового гранатомёта. К большому сожалению, в результате агрессии киевских боевиков, героически защищая республику, погиб военнослужащий Народной милиции, еще один получил ранение", - сказал Филипоненко.
Официальный представитель оборонного ведомства, выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.