https://ria.ru/20211218/nikulin-1764212011.html

"Наша советская власть": каким вспоминают Юрия Никулина

"Наша советская власть": каким вспоминают Юрия Никулина - РИА Новости, 18.12.2021

"Наша советская власть": каким вспоминают Юрия Никулина

В цирке на Цветном бульваре сегодня соберутся близкие — отмечать столетие Юрия Никулина. Он любил, чтобы "только для своих". Зрителям 16 декабря уже показали... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T08:00

2021-12-18T08:00

2021-12-18T08:18

культура

москва

юрий никулин

московский цирк никулина

эмиль кио (младший)

олег попов

максим никулин

леонид гайдай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/41192/70/411927012_0:580:1464:1404_1920x0_80_0_0_300992ce8fc3ffeb69b2bc9c4582855a.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. В цирке на Цветном бульваре сегодня соберутся близкие — отмечать столетие Юрия Никулина. Он любил, чтобы "только для своих". Зрителям 16 декабря уже показали два спектакля с приглашенными звездами эстрады. "Великий клоун", "популярный артист", "человек — скорая помощь" — РИА Новости рассказывает, как вспоминают Юрия Владимировича родные, друзья и коллеги.Просто вышел из кабинета"Отец очень не любил пафосные мероприятия. В последний раз мы праздновали в цирке его 75-летие. Он долго от этого бегал: "Да не надо, что вы затеяли, не люблю я этого всего — поздравлений, прогибов". Дни рождения встречали у нас дома, самым близким кругом. Но главных праздников у отца было два: Новый год и День Победы. Это святое, он фронтовик", — рассказывает Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре.В кабинете Юрия Владимировича — все так, как при нем. Но комната не превратилась в мемориальную, там проводят встречи, совещания. Единственное табу: никто не садится за его стол, в его кресло."У нас считается, что Никулин просто вышел из кабинета. Все звонки, приглашение в зал он объявляет — его голос", — говорит Юра, внук Никулина. Ему было 11 лет, когда деда не стало.Лето на даче"Мы не так много времени провели вместе. К тому же он до последнего работал. Но в летние каникулы мы с братом жили с ним и бабушкой на даче в Валентиновке, — вспоминает Юра. — ЮВэ (так внук называет Никулина. — Прим. ред.) и там в основном занимался делами либо раскладывал пасьянс — очень это любил. Иногда сажал нас с братом по обе стороны от себя на веранде. Рисовал что-то на военную тематику и попутно рассказывал. Что-то придумывал, что-то вспоминал".Часть этих рисунков хранится в помещении благотворительного фонда "Цирк и милосердие", который Никулин организовал незадолго до смерти. Там же его письма с фронта родителям и сыну с гастролей, военные награды, один из цирковых костюмов, чемодан, с которым он ездил.По словам внука, Юрий Владимирович воспитывал только собственным примером: "Мы видели, как он общается с сотрудниками: со всеми одинаково — от униформиста до народного артиста. Никогда при нас никому не грубил, не повышал голос на бабушку. Сюсюканья с детьми не признавал. Пока мы с братом не научились говорить и выражать мысли, мы ему не особенно интересны были, и я его понимаю. Книги нам читал тоже в своей манере. Например, "Мойдодыра" — "Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой...", а потом говорит: "Слушайте, я бы тоже на месте парня убежал, когда б такое чудище увидел!"Собаки, крестница и осел Карандаша"Гулять на даче ЮВэ не любил, грибником и ягодником не был, не понимал в этом ничего. Нас бабушка буквально выгоняла на улицу, когда ей надоедало, что он сидит с телефоном, а мы с братом деремся и кричим. И собак брали с собой. У нас тогда жили два ризеншнауцера — Юта и Федя. Федя как раз отображен в памятнике ЮВэ на Новодевичьем кладбище", — рассказывает Юра.В семье Никулиных все любили собак. И вообще животных. О цирковых четвероногих артистах он очень заботился. "Построил первый в России утепленный слоновник с бассейном, — говорит народная артистка России, дрессировщица слонов Таисия Корнилова. — Создал при цирке большую ветстанцию"."Однажды Юрий Владимирович пригласил меня с моей женой Олей к себе в кабинет: "Ребят, мне тут такой подарок прислали. Вить, открой эту коробку". Я открыл, а там — медвежонок, с ладонь примерно. "Спасете?" — спросил Никулин", — вспоминает народный артист России Виктор Кудрявцев.Маленькая медведица полтора года жила у дрессировщиков дома, а когда ее привозили в цирк, бежала к кабинету Юрия Владимировича и открывала лапой дверь. "О, моя крестница пришла", — встречал ее Никулин. Сейчас "крестнице" 26 лет, она выступает в манеже.Юрий Владимирович и с женой Татьяной Николаевной познакомился тоже благодаря цирковому "зверю" — ослику. На Цветной бульвар его привезли для клоуна Карандаша, а к представлению готовила Татьяна. Случайно встретились за кулисами, и Юрий Владимирович пригласил ее на спектакль. Он работал подсадным зрителем: изображал неловкого человека из зала, который пытается оседлать лошадь, участвующую в номере. Животное во время представления сбросило артиста, да так неудачно, что на скорой увезли в "Склиф". Интересно, что вызов принимала его бабушка, — вот такие совпадения. А Татьяна Николаевна пришла навещать Никулина в больницу. И месяца через два они поженились.Скорая помощьГоворя о Юрии Владимировиче, обязательно вспоминают, как он всех поддерживал. Диапазон помощи был широк: от квартир, денег и прописок до лекарств и больниц."Когда мы еще на Арбате в коммуналке жили, среди своих отца называли "Наша советская власть", потому что он для людей делал то, что эта власть не делала. Особенно в 60-е — начале 70-х, когда цирковые выходили на пенсию и у них не то что квартир — даже прописки не было. Первый цирковой кооператив в Москве начали строить с его подачи. И это было спасение для наших ветеранов, инвалидов, артистов", — рассказывает Максим Никулин.Юрию Владимировичу писали со всей страны. "Годах в 70-х пришло смешное письмо: "Дорогой товарищ Никулин, мы с моим другом недавно поспорили, кто лучший клоун. Он говорил, что Олег Попов, а я утверждал, что вы. И я его ударил. И вот уже полгода сижу в исправительной колонии номер такой-то. Если вас не затруднит, пришлите пять рублей на папиросы". Я не помню, но отец вполне мог послать деньги. Это в его характере", — говорит Максим.Невозможно отказатьОтзывчивость, а иногда и наивность сочетались в нем с практичностью. Построить такой цирк на месте сгоревшего старого и столько лет руководить им — не каждому клоуну по плечу."Он был умным, умел обаять начальников и доказать им, что это надо. У него были очень хорошие отношения с мэром Лужковым. Да я даже не знаю, с кем у него были плохие. Никто ему не мог отказать", — говорит Иоланта Кио, дрессировщица, жена знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио.Эмиль Эмильевич вспоминает, как благодаря Юрию Владимировичу появился его трюк "Неисчерпаемый автомобиль". Как-то они вместе возвращались по домам после спектакля. В маленький "москвич" набилось человек шесть. Машину тормознул милиционер. И Юрий Владимирович сказал: "Если ты сейчас нас оштрафуешь, больше играть милиционеров не буду". В номере Кио из "запорожца" вылезали 18 человек.Выше всяких похвалВ 90-е Юрий Никулин был ведущим популярной юмористической передачи "Клуб "Белый попугай" — известные люди в эфире рассказывали байки, травили анекдоты. "Он из любой истории делал анекдот. Я смеялась, даже когда уже тысячу раз это слышала", — говорит Клара Новикова.Но, по ее словам, впервые она увидела Юрия Владимировича не на съемках "Белого попугая", а в киевском цирке шапито, куда он приехал на гастроли. Ей тогда было пять лет."Я бегала на него смотреть чуть ли не каждый день, выучивала их с Михаилом Шуйдиным репризы, все время их репетировала в роли Никулина, — рассказывает артистка. — А уже взрослой участвовала в концерте, который проходил в Московском цирке на Цветном. Юрий Владимирович сидел в зале. Он увидел, как я делаю кульбиты, ржу как лошадь, и сказал: "А могла бы быть клоуном". Это выше всяких похвал".Невероятную популярность Юрию Никулину принесли работы в кино. Он снялся более чем в 40 фильмах: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Операция "Ы", "Ко мне, Мухтар!", "Двадцать дней без войны". На экране был разным — эксцентричным, смешным, нелепым, драматическим.Но все-таки его домом оставался цирк. "Я всегда считал, что те люди в цирке, которые заставляют других валяться от смеха, — самые главные", — говорил Никулин.

https://ria.ru/20211008/nikulin-1753704966.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, юрий никулин, московский цирк никулина, эмиль кио (младший), олег попов, максим никулин, леонид гайдай, фильмы