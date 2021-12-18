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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211218/nikulin-1764212011.html
"Наша советская власть": каким вспоминают Юрия Никулина
"Наша советская власть": каким вспоминают Юрия Никулина - РИА Новости, 18.12.2021
"Наша советская власть": каким вспоминают Юрия Никулина
В цирке на Цветном бульваре сегодня соберутся близкие — отмечать столетие Юрия Никулина. Он любил, чтобы "только для своих". Зрителям 16 декабря уже показали... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T08:00
2021-12-18T08:18
культура
москва
юрий никулин
московский цирк никулина
эмиль кио (младший)
олег попов
максим никулин
леонид гайдай
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. В цирке на Цветном бульваре сегодня соберутся близкие — отмечать столетие Юрия Никулина. Он любил, чтобы "только для своих". Зрителям 16 декабря уже показали два спектакля с приглашенными звездами эстрады. "Великий клоун", "популярный артист", "человек — скорая помощь" — РИА Новости рассказывает, как вспоминают Юрия Владимировича родные, друзья и коллеги.Просто вышел из кабинета"Отец очень не любил пафосные мероприятия. В последний раз мы праздновали в цирке его 75-летие. Он долго от этого бегал: "Да не надо, что вы затеяли, не люблю я этого всего — поздравлений, прогибов". Дни рождения встречали у нас дома, самым близким кругом. Но главных праздников у отца было два: Новый год и День Победы. Это святое, он фронтовик", — рассказывает Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре.В кабинете Юрия Владимировича — все так, как при нем. Но комната не превратилась в мемориальную, там проводят встречи, совещания. Единственное табу: никто не садится за его стол, в его кресло."У нас считается, что Никулин просто вышел из кабинета. Все звонки, приглашение в зал он объявляет — его голос", — говорит Юра, внук Никулина. Ему было 11 лет, когда деда не стало.Лето на даче"Мы не так много времени провели вместе. К тому же он до последнего работал. Но в летние каникулы мы с братом жили с ним и бабушкой на даче в Валентиновке, — вспоминает Юра. — ЮВэ (так внук называет Никулина. — Прим. ред.) и там в основном занимался делами либо раскладывал пасьянс — очень это любил. Иногда сажал нас с братом по обе стороны от себя на веранде. Рисовал что-то на военную тематику и попутно рассказывал. Что-то придумывал, что-то вспоминал".Часть этих рисунков хранится в помещении благотворительного фонда "Цирк и милосердие", который Никулин организовал незадолго до смерти. Там же его письма с фронта родителям и сыну с гастролей, военные награды, один из цирковых костюмов, чемодан, с которым он ездил.По словам внука, Юрий Владимирович воспитывал только собственным примером: "Мы видели, как он общается с сотрудниками: со всеми одинаково — от униформиста до народного артиста. Никогда при нас никому не грубил, не повышал голос на бабушку. Сюсюканья с детьми не признавал. Пока мы с братом не научились говорить и выражать мысли, мы ему не особенно интересны были, и я его понимаю. Книги нам читал тоже в своей манере. Например, "Мойдодыра" — "Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой...", а потом говорит: "Слушайте, я бы тоже на месте парня убежал, когда б такое чудище увидел!"Собаки, крестница и осел Карандаша"Гулять на даче ЮВэ не любил, грибником и ягодником не был, не понимал в этом ничего. Нас бабушка буквально выгоняла на улицу, когда ей надоедало, что он сидит с телефоном, а мы с братом деремся и кричим. И собак брали с собой. У нас тогда жили два ризеншнауцера — Юта и Федя. Федя как раз отображен в памятнике ЮВэ на Новодевичьем кладбище", — рассказывает Юра.В семье Никулиных все любили собак. И вообще животных. О цирковых четвероногих артистах он очень заботился. "Построил первый в России утепленный слоновник с бассейном, — говорит народная артистка России, дрессировщица слонов Таисия Корнилова. — Создал при цирке большую ветстанцию"."Однажды Юрий Владимирович пригласил меня с моей женой Олей к себе в кабинет: "Ребят, мне тут такой подарок прислали. Вить, открой эту коробку". Я открыл, а там — медвежонок, с ладонь примерно. "Спасете?" — спросил Никулин", — вспоминает народный артист России Виктор Кудрявцев.Маленькая медведица полтора года жила у дрессировщиков дома, а когда ее привозили в цирк, бежала к кабинету Юрия Владимировича и открывала лапой дверь. "О, моя крестница пришла", — встречал ее Никулин. Сейчас "крестнице" 26 лет, она выступает в манеже.Юрий Владимирович и с женой Татьяной Николаевной познакомился тоже благодаря цирковому "зверю" — ослику. На Цветной бульвар его привезли для клоуна Карандаша, а к представлению готовила Татьяна. Случайно встретились за кулисами, и Юрий Владимирович пригласил ее на спектакль. Он работал подсадным зрителем: изображал неловкого человека из зала, который пытается оседлать лошадь, участвующую в номере. Животное во время представления сбросило артиста, да так неудачно, что на скорой увезли в "Склиф". Интересно, что вызов принимала его бабушка, — вот такие совпадения. А Татьяна Николаевна пришла навещать Никулина в больницу. И месяца через два они поженились.Скорая помощьГоворя о Юрии Владимировиче, обязательно вспоминают, как он всех поддерживал. Диапазон помощи был широк: от квартир, денег и прописок до лекарств и больниц."Когда мы еще на Арбате в коммуналке жили, среди своих отца называли "Наша советская власть", потому что он для людей делал то, что эта власть не делала. Особенно в 60-е — начале 70-х, когда цирковые выходили на пенсию и у них не то что квартир — даже прописки не было. Первый цирковой кооператив в Москве начали строить с его подачи. И это было спасение для наших ветеранов, инвалидов, артистов", — рассказывает Максим Никулин.Юрию Владимировичу писали со всей страны. "Годах в 70-х пришло смешное письмо: "Дорогой товарищ Никулин, мы с моим другом недавно поспорили, кто лучший клоун. Он говорил, что Олег Попов, а я утверждал, что вы. И я его ударил. И вот уже полгода сижу в исправительной колонии номер такой-то. Если вас не затруднит, пришлите пять рублей на папиросы". Я не помню, но отец вполне мог послать деньги. Это в его характере", — говорит Максим.Невозможно отказатьОтзывчивость, а иногда и наивность сочетались в нем с практичностью. Построить такой цирк на месте сгоревшего старого и столько лет руководить им — не каждому клоуну по плечу."Он был умным, умел обаять начальников и доказать им, что это надо. У него были очень хорошие отношения с мэром Лужковым. Да я даже не знаю, с кем у него были плохие. Никто ему не мог отказать", — говорит Иоланта Кио, дрессировщица, жена знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио.Эмиль Эмильевич вспоминает, как благодаря Юрию Владимировичу появился его трюк "Неисчерпаемый автомобиль". Как-то они вместе возвращались по домам после спектакля. В маленький "москвич" набилось человек шесть. Машину тормознул милиционер. И Юрий Владимирович сказал: "Если ты сейчас нас оштрафуешь, больше играть милиционеров не буду". В номере Кио из "запорожца" вылезали 18 человек.Выше всяких похвалВ 90-е Юрий Никулин был ведущим популярной юмористической передачи "Клуб "Белый попугай" — известные люди в эфире рассказывали байки, травили анекдоты. "Он из любой истории делал анекдот. Я смеялась, даже когда уже тысячу раз это слышала", — говорит Клара Новикова.Но, по ее словам, впервые она увидела Юрия Владимировича не на съемках "Белого попугая", а в киевском цирке шапито, куда он приехал на гастроли. Ей тогда было пять лет."Я бегала на него смотреть чуть ли не каждый день, выучивала их с Михаилом Шуйдиным репризы, все время их репетировала в роли Никулина, — рассказывает артистка. — А уже взрослой участвовала в концерте, который проходил в Московском цирке на Цветном. Юрий Владимирович сидел в зале. Он увидел, как я делаю кульбиты, ржу как лошадь, и сказал: "А могла бы быть клоуном". Это выше всяких похвал".Невероятную популярность Юрию Никулину принесли работы в кино. Он снялся более чем в 40 фильмах: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Операция "Ы", "Ко мне, Мухтар!", "Двадцать дней без войны". На экране был разным — эксцентричным, смешным, нелепым, драматическим.Но все-таки его домом оставался цирк. "Я всегда считал, что те люди в цирке, которые заставляют других валяться от смеха, — самые главные", — говорил Никулин.
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москва, юрий никулин, московский цирк никулина, эмиль кио (младший), олег попов, максим никулин, леонид гайдай, фильмы
08:00 18.12.2021 (обновлено: 08:18 18.12.2021)
 

"Наша советская власть": каким вспоминают Юрия Никулина

© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, директор цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин
Народный артист СССР, директор цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. В цирке на Цветном бульваре сегодня соберутся близкие — отмечать столетие Юрия Никулина. Он любил, чтобы "только для своих". Зрителям 16 декабря уже показали два спектакля с приглашенными звездами эстрады. "Великий клоун", "популярный артист", "человек — скорая помощь" — РИА Новости рассказывает, как вспоминают Юрия Владимировича родные, друзья и коллеги.

Просто вышел из кабинета

"Отец очень не любил пафосные мероприятия. В последний раз мы праздновали в цирке его 75-летие. Он долго от этого бегал: "Да не надо, что вы затеяли, не люблю я этого всего — поздравлений, прогибов". Дни рождения встречали у нас дома, самым близким кругом. Но главных праздников у отца было два: Новый год и День Победы. Это святое, он фронтовик", — рассказывает Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре.
В кабинете Юрия Владимировича — все так, как при нем. Но комната не превратилась в мемориальную, там проводят встречи, совещания. Единственное табу: никто не садится за его стол, в его кресло.
© РИА Новости / Чернов / Перейти в фотобанкГлавный режиссер Московского цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР Юрий Никулин, уходя из кабинета, оставляет своего "заместителя"
Главный режиссер московского цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР Юрий Никулин, уходя из кабинета, оставляет своего заместителя. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Чернов
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Главный режиссер Московского цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР Юрий Никулин, уходя из кабинета, оставляет своего "заместителя"
"У нас считается, что Никулин просто вышел из кабинета. Все звонки, приглашение в зал он объявляет — его голос", — говорит Юра, внук Никулина. Ему было 11 лет, когда деда не стало.

Лето на даче

"Мы не так много времени провели вместе. К тому же он до последнего работал. Но в летние каникулы мы с братом жили с ним и бабушкой на даче в Валентиновке, — вспоминает Юра. — ЮВэ (так внук называет Никулина. — Прим. ред.) и там в основном занимался делами либо раскладывал пасьянс — очень это любил. Иногда сажал нас с братом по обе стороны от себя на веранде. Рисовал что-то на военную тематику и попутно рассказывал. Что-то придумывал, что-то вспоминал".
© пресс-служба цирка на Цветном бульваре

Рисунок Юрия Никулина

Рисунок Юрия Никулина
1 из 3

Рисунок Юрия Никулина

© пресс-служба цирка на Цветном бульваре
© Пресс-служба цирка на Цветном бульваре

Рисунки Юрия Никулина хранятся в фонде "Цирк и милосердие"

Рисунок Юрия Никулина
2 из 3

Рисунки Юрия Никулина хранятся в фонде "Цирк и милосердие"

© Пресс-служба цирка на Цветном бульваре
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Юрий Никулин и Михаил Жаров беседуют на даче

Никулин и Жаров на даче
3 из 3

Юрий Никулин и Михаил Жаров беседуют на даче

© РИА Новости / Александр Макаров
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1 из 3

Рисунок Юрия Никулина

© пресс-служба цирка на Цветном бульваре
2 из 3

Рисунки Юрия Никулина хранятся в фонде "Цирк и милосердие"

© Пресс-служба цирка на Цветном бульваре
3 из 3

Юрий Никулин и Михаил Жаров беседуют на даче

© РИА Новости / Александр Макаров
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Часть этих рисунков хранится в помещении благотворительного фонда "Цирк и милосердие", который Никулин организовал незадолго до смерти. Там же его письма с фронта родителям и сыну с гастролей, военные награды, один из цирковых костюмов, чемодан, с которым он ездил.
По словам внука, Юрий Владимирович воспитывал только собственным примером: "Мы видели, как он общается с сотрудниками: со всеми одинаково — от униформиста до народного артиста. Никогда при нас никому не грубил, не повышал голос на бабушку. Сюсюканья с детьми не признавал. Пока мы с братом не научились говорить и выражать мысли, мы ему не особенно интересны были, и я его понимаю. Книги нам читал тоже в своей манере. Например, "Мойдодыра" — "Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой...", а потом говорит: "Слушайте, я бы тоже на месте парня убежал, когда б такое чудище увидел!"
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Юрий Владимирович Никулин в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО) в выходной день

Юрий Владимирович Никулин
1 из 3

Юрий Владимирович Никулин в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО) в выходной день

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Лев Носов / Перейти в фотобанк

Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади

Народный артист СССР Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади
2 из 3

Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади

© РИА Новости / Лев Носов
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© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в фотобанк

Юрий Никулин с сыном Максимом

Юрий Никулин с сыном Максимом
3 из 3

Юрий Никулин с сыном Максимом

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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1 из 3

Юрий Владимирович Никулин в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО) в выходной день

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
2 из 3

Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади

© РИА Новости / Лев Носов
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3 из 3

Юрий Никулин с сыном Максимом

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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Собаки, крестница и осел Карандаша

"Гулять на даче ЮВэ не любил, грибником и ягодником не был, не понимал в этом ничего. Нас бабушка буквально выгоняла на улицу, когда ей надоедало, что он сидит с телефоном, а мы с братом деремся и кричим. И собак брали с собой. У нас тогда жили два ризеншнауцера — Юта и Федя. Федя как раз отображен в памятнике ЮВэ на Новодевичьем кладбище", — рассказывает Юра.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПамятник Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище
Памятник Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Памятник Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище
В семье Никулиных все любили собак. И вообще животных. О цирковых четвероногих артистах он очень заботился. "Построил первый в России утепленный слоновник с бассейном, — говорит народная артистка России, дрессировщица слонов Таисия Корнилова. — Создал при цирке большую ветстанцию".
"Однажды Юрий Владимирович пригласил меня с моей женой Олей к себе в кабинет: "Ребят, мне тут такой подарок прислали. Вить, открой эту коробку". Я открыл, а там — медвежонок, с ладонь примерно. "Спасете?" — спросил Никулин", — вспоминает народный артист России Виктор Кудрявцев.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковский цирк Никулина на Цветном бульваре
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Московский цирк Никулина на Цветном бульваре
Маленькая медведица полтора года жила у дрессировщиков дома, а когда ее привозили в цирк, бежала к кабинету Юрия Владимировича и открывала лапой дверь. "О, моя крестница пришла", — встречал ее Никулин. Сейчас "крестнице" 26 лет, она выступает в манеже.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Юрий Никулин на одном из своих первых выступлений в цирке, 1947 год. Молодой клоун изображает "человека из публики", который впервые сел на лошадь

Юрий Никулин на лошади
1 из 3

Юрий Никулин на одном из своих первых выступлений в цирке, 1947 год. Молодой клоун изображает "человека из публики", который впервые сел на лошадь

© РИА Новости
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Консультант Московского цирка на Цветном бульваре Татьяна Никулина

Консультант столичного Цирка на Цветном бульваре Татьяна Никулина
2 из 3

Консультант Московского цирка на Цветном бульваре Татьяна Никулина

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Клоун Юрий Владимирович Никулин во время циркового представления, 1 октября 1971

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Народный артист РСФСР, цирковой режиссер, клоун Юрий Владимирович Никулин во время циркового представления. 1 октября 1971 года
3 из 3

Клоун Юрий Владимирович Никулин во время циркового представления, 1 октября 1971

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
1 из 3

Юрий Никулин на одном из своих первых выступлений в цирке, 1947 год. Молодой клоун изображает "человека из публики", который впервые сел на лошадь

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3

Консультант Московского цирка на Цветном бульваре Татьяна Никулина

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
3 из 3

Клоун Юрий Владимирович Никулин во время циркового представления, 1 октября 1971

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Юрий Владимирович и с женой Татьяной Николаевной познакомился тоже благодаря цирковому "зверю" — ослику. На Цветной бульвар его привезли для клоуна Карандаша, а к представлению готовила Татьяна.
Случайно встретились за кулисами, и Юрий Владимирович пригласил ее на спектакль. Он работал подсадным зрителем: изображал неловкого человека из зала, который пытается оседлать лошадь, участвующую в номере. Животное во время представления сбросило артиста, да так неудачно, что на скорой увезли в "Склиф". Интересно, что вызов принимала его бабушка, — вот такие совпадения. А Татьяна Николаевна пришла навещать Никулина в больницу. И месяца через два они поженились.
© РИА Новости / Лев Великжанин / Перейти в фотобанкКлоун Карандаш
Клоун Карандаш - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Лев Великжанин
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Клоун Карандаш

Скорая помощь

Говоря о Юрии Владимировиче, обязательно вспоминают, как он всех поддерживал. Диапазон помощи был широк: от квартир, денег и прописок до лекарств и больниц.
"Когда мы еще на Арбате в коммуналке жили, среди своих отца называли "Наша советская власть", потому что он для людей делал то, что эта власть не делала. Особенно в 60-е — начале 70-х, когда цирковые выходили на пенсию и у них не то что квартир — даже прописки не было. Первый цирковой кооператив в Москве начали строить с его подачи. И это было спасение для наших ветеранов, инвалидов, артистов", — рассказывает Максим Никулин.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкЮрий Владимирович Никулин с внуком и сыном во время чествования в связи с 70-летним юбилеем артиста. Цирк на Цветном бульваре в Москве
Юрий Владимирович Никулин с внуком и сыном во время чествования в связи с 70-летним юбилеем артиста. Цирк на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
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Юрий Владимирович Никулин с внуком и сыном во время чествования в связи с 70-летним юбилеем артиста. Цирк на Цветном бульваре в Москве
Юрию Владимировичу писали со всей страны. "Годах в 70-х пришло смешное письмо: "Дорогой товарищ Никулин, мы с моим другом недавно поспорили, кто лучший клоун. Он говорил, что Олег Попов, а я утверждал, что вы. И я его ударил. И вот уже полгода сижу в исправительной колонии номер такой-то. Если вас не затруднит, пришлите пять рублей на папиросы". Я не помню, но отец вполне мог послать деньги. Это в его характере", — говорит Максим.

Невозможно отказать

Отзывчивость, а иногда и наивность сочетались в нем с практичностью. Построить такой цирк на месте сгоревшего старого и столько лет руководить им — не каждому клоуну по плечу.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Артист Юрий Никулин на Дне города

Артист Юрий Никулин
1 из 4

Артист Юрий Никулин на Дне города

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Юрий Никулин и режиссер Юрий Любимов

Юрий Никулин и Юрий Любимов
2 из 4

Юрий Никулин и режиссер Юрий Любимов

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Новое здание Московского цирка на Цветном бульваре было открыто 29 сентября 1989 года, а в 1996-м ему было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре"

Цирк Никулина может уехать из России
3 из 4

Новое здание Московского цирка на Цветном бульваре было открыто 29 сентября 1989 года, а в 1996-м ему было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Открытие памятника артисту Юрию Никулину работы скульптора Александра Рукавишникова на Цветном бульваре

Открытие памятника артисту Юрию Никулину
4 из 4

Открытие памятника артисту Юрию Никулину работы скульптора Александра Рукавишникова на Цветном бульваре

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 4

Артист Юрий Никулин на Дне города

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
2 из 4

Юрий Никулин и режиссер Юрий Любимов

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
3 из 4

Новое здание Московского цирка на Цветном бульваре было открыто 29 сентября 1989 года, а в 1996-м ему было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 4

Открытие памятника артисту Юрию Никулину работы скульптора Александра Рукавишникова на Цветном бульваре

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
"Он был умным, умел обаять начальников и доказать им, что это надо. У него были очень хорошие отношения с мэром Лужковым. Да я даже не знаю, с кем у него были плохие. Никто ему не мог отказать", — говорит Иоланта Кио, дрессировщица, жена знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкИллюзионист Эмиль Кио
Иллюзионист Эмиль Кио - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Иллюзионист Эмиль Кио
Эмиль Эмильевич вспоминает, как благодаря Юрию Владимировичу появился его трюк "Неисчерпаемый автомобиль". Как-то они вместе возвращались по домам после спектакля. В маленький "москвич" набилось человек шесть. Машину тормознул милиционер. И Юрий Владимирович сказал: "Если ты сейчас нас оштрафуешь, больше играть милиционеров не буду". В номере Кио из "запорожца" вылезали 18 человек.
© РИА Новости / Чернов / Перейти в фотобанкЮрий Никулин в роли милиционера Глазычева в сцене из фильма "Ко мне, Мухтар!"
Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в сцене из фильма Ко мне, Мухтар!. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Чернов
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Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в сцене из фильма "Ко мне, Мухтар!"

Выше всяких похвал

В 90-е Юрий Никулин был ведущим популярной юмористической передачи "Клуб "Белый попугай" — известные люди в эфире рассказывали байки, травили анекдоты. "Он из любой истории делал анекдот. Я смеялась, даже когда уже тысячу раз это слышала", — говорит Клара Новикова.
Но, по ее словам, впервые она увидела Юрия Владимировича не на съемках "Белого попугая", а в киевском цирке шапито, куда он приехал на гастроли. Ей тогда было пять лет.
© РИА Новости / Панярский / Перейти в фотобанк

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин на арене Московского цирка

Клоуны Никулин и Шуйдин
1 из 7

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин на арене Московского цирка

© РИА Новости / Панярский
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлара Новикова
Клара Новикова
2 из 7
Клара Новикова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Лев Великжанин / Перейти в фотобанк

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин выступают на арене цирка на Цветном бульваре

Клоуны Никулин и Шуйдин
3 из 7

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин выступают на арене цирка на Цветном бульваре

© РИА Новости / Лев Великжанин
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© РИА Новости / Лев Великжанин / Перейти в фотобанк

Артисты Юрий Никулин и Михаил Шуйдин выступают на арене цирка

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин
4 из 7

Артисты Юрий Никулин и Михаил Шуйдин выступают на арене цирка

© РИА Новости / Лев Великжанин
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© РИА Новости / Лев Носов / Перейти в фотобанк

Артисты цирка Юрий Никулин и Михаил Шуйдин

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин на арене цирка
5 из 7

Артисты цирка Юрий Никулин и Михаил Шуйдин

© РИА Новости / Лев Носов
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© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанк

Актеры Московского государственного цирка Юрий Никулин и Михаил Шуйдин готовятся к выходу на манеж

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин перед выходом на манеж
6 из 7

Актеры Московского государственного цирка Юрий Никулин и Михаил Шуйдин готовятся к выходу на манеж

© РИА Новости / Олег Макаров
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© РИА Новости / Эттингер / Перейти в фотобанк

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин за кулисами цирка

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин
7 из 7

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин за кулисами цирка

© РИА Новости / Эттингер
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1 из 7

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин на арене Московского цирка

© РИА Новости / Панярский
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2 из 7
Клара Новикова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйдин выступают на арене цирка на Цветном бульваре

© РИА Новости / Лев Великжанин
Перейти в фотобанк
4 из 7

Артисты Юрий Никулин и Михаил Шуйдин выступают на арене цирка

© РИА Новости / Лев Великжанин
Перейти в фотобанк
5 из 7

Артисты цирка Юрий Никулин и Михаил Шуйдин

© РИА Новости / Лев Носов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Актеры Московского государственного цирка Юрий Никулин и Михаил Шуйдин готовятся к выходу на манеж

© РИА Новости / Олег Макаров
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7 из 7

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин за кулисами цирка

© РИА Новости / Эттингер
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"Я бегала на него смотреть чуть ли не каждый день, выучивала их с Михаилом Шуйдиным репризы, все время их репетировала в роли Никулина, — рассказывает артистка. — А уже взрослой участвовала в концерте, который проходил в Московском цирке на Цветном. Юрий Владимирович сидел в зале. Он увидел, как я делаю кульбиты, ржу как лошадь, и сказал: "А могла бы быть клоуном". Это выше всяких похвал".
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Артист Юрий Никулин в роли Балбеса в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая

Артист Юрий Никулин в роли Балбеса в кинофильме Кавказская пленница, или новые приключения Шурика
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Артист Юрий Никулин в роли Балбеса в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая

© РИА Новости
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Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой

Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой
2 из 9

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой

© РИА Новости
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© РИА Новости / С. Нечаев / Перейти в фотобанк

Исполнительница главной роли Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме "Чучело" (режиссер Ролан Быков)

К. Орбакайте и Ю. Никулин в фильме Чучело
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Исполнительница главной роли Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме "Чучело" (режиссер Ролан Быков)

© РИА Новости / С. Нечаев
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Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера Алексея Германа "Двадцать дней без войны"

Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и заслуженная артистка РСФСР Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера А. Германа Двадцать дней без войны
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Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера Алексея Германа "Двадцать дней без войны"

© РИА Новости
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Кадр из фильма "Когда деревья были большими" (1962, режиссер Лев Кулиджанов). В роли Кузьмы — Юрий Никулин, Наташи — Инна Гулая

Кадр из фильма Когда деревья были большими. 1962 г. Режиссёр Лев Кулиджанов. В роли Кузьмы - артист Юрий Никулин, Наташи – артистка Инна Гулая.
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Кадр из фильма "Когда деревья были большими" (1962, режиссер Лев Кулиджанов). В роли Кузьмы — Юрий Никулин, Наташи — Инна Гулая

© РИА Новости
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Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая

Никулин, Варлей и Вицин в фильме Кавказская пленница
6 из 9

Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая

© РИА Новости
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© Мосфильм (1971)Юрий Никулин в фильме "Старики-разбойники"
Юрий Никулин в фильме Старики-разбойники
7 из 9
Юрий Никулин в фильме "Старики-разбойники"
© Мосфильм (1971)
© РИА Новости / Чигляков / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Двенадцать стульев" режиссера Леонида Гайдая. В роли Остапа Бендера грузинский актер Арчил Гомиашвили, в роли дворника Тихона — Юрий Никулин

Кадр из фильма Двенадцать стульев
8 из 9

Кадр из фильма "Двенадцать стульев" режиссера Леонида Гайдая. В роли Остапа Бендера грузинский актер Арчил Гомиашвили, в роли дворника Тихона — Юрий Никулин

© РИА Новости / Чигляков
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© РИА Новости / Мосфильм / Перейти в фотобанк

Актеры Ростислав Плятт и Юрий Никулин в художественном фильме "Деловые люди" (режиссер Леонид Гайдай)

Актеры Ростислав Плятт и Юрий Никулин в художественном фильме Деловые люди
9 из 9

Актеры Ростислав Плятт и Юрий Никулин в художественном фильме "Деловые люди" (режиссер Леонид Гайдай)

© РИА Новости / Мосфильм
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1 из 9

Артист Юрий Никулин в роли Балбеса в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 9

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 9

Исполнительница главной роли Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме "Чучело" (режиссер Ролан Быков)

© РИА Новости / С. Нечаев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера Алексея Германа "Двадцать дней без войны"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 9

Кадр из фильма "Когда деревья были большими" (1962, режиссер Лев Кулиджанов). В роли Кузьмы — Юрий Никулин, Наташи — Инна Гулая

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 9

Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 9
Юрий Никулин в фильме "Старики-разбойники"
© Мосфильм (1971)
8 из 9

Кадр из фильма "Двенадцать стульев" режиссера Леонида Гайдая. В роли Остапа Бендера грузинский актер Арчил Гомиашвили, в роли дворника Тихона — Юрий Никулин

© РИА Новости / Чигляков
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9 из 9

Актеры Ростислав Плятт и Юрий Никулин в художественном фильме "Деловые люди" (режиссер Леонид Гайдай)

© РИА Новости / Мосфильм
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Невероятную популярность Юрию Никулину принесли работы в кино. Он снялся более чем в 40 фильмах: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Операция "Ы", "Ко мне, Мухтар!", "Двадцать дней без войны". На экране был разным — эксцентричным, смешным, нелепым, драматическим.
Но все-таки его домом оставался цирк. "Я всегда считал, что те люди в цирке, которые заставляют других валяться от смеха, — самые главные", — говорил Никулин.
Мемориальная доска клоуну, актеру и телеведущему Юрию Никулину работы скульптора Александра Рукавишникова, открытая на Большой Бронной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 16:02Культура
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве
 
КультураМоскваЮрий НикулинМосковский цирк НикулинаЭмиль Кио (младший)Олег ПоповМаксим НикулинЛеонид Гайдайфильмы
 
 
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