"Наша советская власть": каким вспоминают Юрия Никулина

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. В цирке на Цветном бульваре сегодня соберутся близкие — отмечать столетие Юрия Никулина. Он любил, чтобы "только для своих". Зрителям 16 декабря уже показали два спектакля с приглашенными звездами эстрады. "Великий клоун", "популярный артист", "человек — скорая помощь" — РИА Новости рассказывает, как вспоминают Юрия Владимировича родные, друзья и коллеги.Просто вышел из кабинета"Отец очень не любил пафосные мероприятия. В последний раз мы праздновали в цирке его 75-летие. Он долго от этого бегал: "Да не надо, что вы затеяли, не люблю я этого всего — поздравлений, прогибов". Дни рождения встречали у нас дома, самым близким кругом. Но главных праздников у отца было два: Новый год и День Победы. Это святое, он фронтовик", — рассказывает Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре.В кабинете Юрия Владимировича — все так, как при нем. Но комната не превратилась в мемориальную, там проводят встречи, совещания. Единственное табу: никто не садится за его стол, в его кресло."У нас считается, что Никулин просто вышел из кабинета. Все звонки, приглашение в зал он объявляет — его голос", — говорит Юра, внук Никулина. Ему было 11 лет, когда деда не стало.Лето на даче"Мы не так много времени провели вместе. К тому же он до последнего работал. Но в летние каникулы мы с братом жили с ним и бабушкой на даче в Валентиновке, — вспоминает Юра. — ЮВэ (так внук называет Никулина. — Прим. ред.) и там в основном занимался делами либо раскладывал пасьянс — очень это любил. Иногда сажал нас с братом по обе стороны от себя на веранде. Рисовал что-то на военную тематику и попутно рассказывал. Что-то придумывал, что-то вспоминал".Часть этих рисунков хранится в помещении благотворительного фонда "Цирк и милосердие", который Никулин организовал незадолго до смерти. Там же его письма с фронта родителям и сыну с гастролей, военные награды, один из цирковых костюмов, чемодан, с которым он ездил.По словам внука, Юрий Владимирович воспитывал только собственным примером: "Мы видели, как он общается с сотрудниками: со всеми одинаково — от униформиста до народного артиста. Никогда при нас никому не грубил, не повышал голос на бабушку. Сюсюканья с детьми не признавал. Пока мы с братом не научились говорить и выражать мысли, мы ему не особенно интересны были, и я его понимаю. Книги нам читал тоже в своей манере. Например, "Мойдодыра" — "Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой...", а потом говорит: "Слушайте, я бы тоже на месте парня убежал, когда б такое чудище увидел!"Собаки, крестница и осел Карандаша"Гулять на даче ЮВэ не любил, грибником и ягодником не был, не понимал в этом ничего. Нас бабушка буквально выгоняла на улицу, когда ей надоедало, что он сидит с телефоном, а мы с братом деремся и кричим. И собак брали с собой. У нас тогда жили два ризеншнауцера — Юта и Федя. Федя как раз отображен в памятнике ЮВэ на Новодевичьем кладбище", — рассказывает Юра.В семье Никулиных все любили собак. И вообще животных. О цирковых четвероногих артистах он очень заботился. "Построил первый в России утепленный слоновник с бассейном, — говорит народная артистка России, дрессировщица слонов Таисия Корнилова. — Создал при цирке большую ветстанцию"."Однажды Юрий Владимирович пригласил меня с моей женой Олей к себе в кабинет: "Ребят, мне тут такой подарок прислали. Вить, открой эту коробку". Я открыл, а там — медвежонок, с ладонь примерно. "Спасете?" — спросил Никулин", — вспоминает народный артист России Виктор Кудрявцев.Маленькая медведица полтора года жила у дрессировщиков дома, а когда ее привозили в цирк, бежала к кабинету Юрия Владимировича и открывала лапой дверь. "О, моя крестница пришла", — встречал ее Никулин. Сейчас "крестнице" 26 лет, она выступает в манеже.Юрий Владимирович и с женой Татьяной Николаевной познакомился тоже благодаря цирковому "зверю" — ослику. На Цветной бульвар его привезли для клоуна Карандаша, а к представлению готовила Татьяна. Случайно встретились за кулисами, и Юрий Владимирович пригласил ее на спектакль. Он работал подсадным зрителем: изображал неловкого человека из зала, который пытается оседлать лошадь, участвующую в номере. Животное во время представления сбросило артиста, да так неудачно, что на скорой увезли в "Склиф". Интересно, что вызов принимала его бабушка, — вот такие совпадения. А Татьяна Николаевна пришла навещать Никулина в больницу. И месяца через два они поженились.Скорая помощьГоворя о Юрии Владимировиче, обязательно вспоминают, как он всех поддерживал. Диапазон помощи был широк: от квартир, денег и прописок до лекарств и больниц."Когда мы еще на Арбате в коммуналке жили, среди своих отца называли "Наша советская власть", потому что он для людей делал то, что эта власть не делала. Особенно в 60-е — начале 70-х, когда цирковые выходили на пенсию и у них не то что квартир — даже прописки не было. Первый цирковой кооператив в Москве начали строить с его подачи. И это было спасение для наших ветеранов, инвалидов, артистов", — рассказывает Максим Никулин.Юрию Владимировичу писали со всей страны. "Годах в 70-х пришло смешное письмо: "Дорогой товарищ Никулин, мы с моим другом недавно поспорили, кто лучший клоун. Он говорил, что Олег Попов, а я утверждал, что вы. И я его ударил. И вот уже полгода сижу в исправительной колонии номер такой-то. Если вас не затруднит, пришлите пять рублей на папиросы". Я не помню, но отец вполне мог послать деньги. Это в его характере", — говорит Максим.Невозможно отказатьОтзывчивость, а иногда и наивность сочетались в нем с практичностью. Построить такой цирк на месте сгоревшего старого и столько лет руководить им — не каждому клоуну по плечу."Он был умным, умел обаять начальников и доказать им, что это надо. У него были очень хорошие отношения с мэром Лужковым. Да я даже не знаю, с кем у него были плохие. Никто ему не мог отказать", — говорит Иоланта Кио, дрессировщица, жена знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио.Эмиль Эмильевич вспоминает, как благодаря Юрию Владимировичу появился его трюк "Неисчерпаемый автомобиль". Как-то они вместе возвращались по домам после спектакля. В маленький "москвич" набилось человек шесть. Машину тормознул милиционер. И Юрий Владимирович сказал: "Если ты сейчас нас оштрафуешь, больше играть милиционеров не буду". В номере Кио из "запорожца" вылезали 18 человек.Выше всяких похвалВ 90-е Юрий Никулин был ведущим популярной юмористической передачи "Клуб "Белый попугай" — известные люди в эфире рассказывали байки, травили анекдоты. "Он из любой истории делал анекдот. Я смеялась, даже когда уже тысячу раз это слышала", — говорит Клара Новикова.Но, по ее словам, впервые она увидела Юрия Владимировича не на съемках "Белого попугая", а в киевском цирке шапито, куда он приехал на гастроли. Ей тогда было пять лет."Я бегала на него смотреть чуть ли не каждый день, выучивала их с Михаилом Шуйдиным репризы, все время их репетировала в роли Никулина, — рассказывает артистка. — А уже взрослой участвовала в концерте, который проходил в Московском цирке на Цветном. Юрий Владимирович сидел в зале. Он увидел, как я делаю кульбиты, ржу как лошадь, и сказал: "А могла бы быть клоуном". Это выше всяких похвал".Невероятную популярность Юрию Никулину принесли работы в кино. Он снялся более чем в 40 фильмах: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Операция "Ы", "Ко мне, Мухтар!", "Двадцать дней без войны". На экране был разным — эксцентричным, смешным, нелепым, драматическим.Но все-таки его домом оставался цирк. "Я всегда считал, что те люди в цирке, которые заставляют других валяться от смеха, — самые главные", — говорил Никулин.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. В цирке на Цветном бульваре сегодня соберутся близкие — отмечать столетие Юрия Никулина. Он любил, чтобы "только для своих". Зрителям 16 декабря уже показали два спектакля с приглашенными звездами эстрады. "Великий клоун", "популярный артист", "человек — скорая помощь" — РИА Новости рассказывает, как вспоминают Юрия Владимировича родные, друзья и коллеги.
Просто вышел из кабинета
"Отец очень не любил пафосные мероприятия. В последний раз мы праздновали в цирке его 75-летие. Он долго от этого бегал: "Да не надо, что вы затеяли, не люблю я этого всего — поздравлений, прогибов". Дни рождения встречали у нас дома, самым близким кругом. Но главных праздников у отца было два: Новый год и День Победы. Это святое, он фронтовик", — рассказывает Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре.
В кабинете Юрия Владимировича — все так, как при нем. Но комната не превратилась в мемориальную, там проводят встречи, совещания. Единственное табу: никто не садится за его стол, в его кресло.
Главный режиссер Московского цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР Юрий Никулин, уходя из кабинета, оставляет своего "заместителя"
"У нас считается, что Никулин просто вышел из кабинета. Все звонки, приглашение в зал он объявляет — его голос", — говорит Юра, внук Никулина. Ему было 11 лет, когда деда не стало.
Лето на даче
"Мы не так много времени провели вместе. К тому же он до последнего работал. Но в летние каникулы мы с братом жили с ним и бабушкой на даче в Валентиновке, — вспоминает Юра. — ЮВэ (так внук называет Никулина. — Прим. ред.) и там в основном занимался делами либо раскладывал пасьянс — очень это любил. Иногда сажал нас с братом по обе стороны от себя на веранде. Рисовал что-то на военную тематику и попутно рассказывал. Что-то придумывал, что-то вспоминал".
Часть этих рисунков хранится в помещении благотворительного фонда "Цирк и милосердие", который Никулин организовал незадолго до смерти. Там же его письма с фронта родителям и сыну с гастролей, военные награды, один из цирковых костюмов, чемодан, с которым он ездил.
По словам внука, Юрий Владимирович воспитывал только собственным примером: "Мы видели, как он общается с сотрудниками: со всеми одинаково — от униформиста до народного артиста. Никогда при нас никому не грубил, не повышал голос на бабушку. Сюсюканья с детьми не признавал. Пока мы с братом не научились говорить и выражать мысли, мы ему не особенно интересны были, и я его понимаю. Книги нам читал тоже в своей манере. Например, "Мойдодыра" — "Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой...", а потом говорит: "Слушайте, я бы тоже на месте парня убежал, когда б такое чудище увидел!"
"Гулять на даче ЮВэ не любил, грибником и ягодником не был, не понимал в этом ничего. Нас бабушка буквально выгоняла на улицу, когда ей надоедало, что он сидит с телефоном, а мы с братом деремся и кричим. И собак брали с собой. У нас тогда жили два ризеншнауцера — Юта и Федя. Федя как раз отображен в памятнике ЮВэ на Новодевичьем кладбище", — рассказывает Юра.
В семье Никулиных все любили собак. И вообще животных. О цирковых четвероногих артистах он очень заботился. "Построил первый в России утепленный слоновник с бассейном, — говорит народная артистка России, дрессировщица слонов Таисия Корнилова. — Создал при цирке большую ветстанцию".
"Однажды Юрий Владимирович пригласил меня с моей женой Олей к себе в кабинет: "Ребят, мне тут такой подарок прислали. Вить, открой эту коробку". Я открыл, а там — медвежонок, с ладонь примерно. "Спасете?" — спросил Никулин", — вспоминает народный артист России Виктор Кудрявцев.
Маленькая медведица полтора года жила у дрессировщиков дома, а когда ее привозили в цирк, бежала к кабинету Юрия Владимировича и открывала лапой дверь. "О, моя крестница пришла", — встречал ее Никулин. Сейчас "крестнице" 26 лет, она выступает в манеже.
Юрий Владимирович и с женой Татьяной Николаевной познакомился тоже благодаря цирковому "зверю" — ослику. На Цветной бульвар его привезли для клоуна Карандаша, а к представлению готовила Татьяна.
Случайно встретились за кулисами, и Юрий Владимирович пригласил ее на спектакль. Он работал подсадным зрителем: изображал неловкого человека из зала, который пытается оседлать лошадь, участвующую в номере. Животное во время представления сбросило артиста, да так неудачно, что на скорой увезли в "Склиф". Интересно, что вызов принимала его бабушка, — вот такие совпадения. А Татьяна Николаевна пришла навещать Никулина в больницу. И месяца через два они поженились.
Говоря о Юрии Владимировиче, обязательно вспоминают, как он всех поддерживал. Диапазон помощи был широк: от квартир, денег и прописок до лекарств и больниц.
"Когда мы еще на Арбате в коммуналке жили, среди своих отца называли "Наша советская власть", потому что он для людей делал то, что эта власть не делала. Особенно в 60-е — начале 70-х, когда цирковые выходили на пенсию и у них не то что квартир — даже прописки не было. Первый цирковой кооператив в Москве начали строить с его подачи. И это было спасение для наших ветеранов, инвалидов, артистов", — рассказывает Максим Никулин.
Юрий Владимирович Никулин с внуком и сыном во время чествования в связи с 70-летним юбилеем артиста. Цирк на Цветном бульваре в Москве
Юрию Владимировичу писали со всей страны. "Годах в 70-х пришло смешное письмо: "Дорогой товарищ Никулин, мы с моим другом недавно поспорили, кто лучший клоун. Он говорил, что Олег Попов, а я утверждал, что вы. И я его ударил. И вот уже полгода сижу в исправительной колонии номер такой-то. Если вас не затруднит, пришлите пять рублей на папиросы". Я не помню, но отец вполне мог послать деньги. Это в его характере", — говорит Максим.
Невозможно отказать
Отзывчивость, а иногда и наивность сочетались в нем с практичностью. Построить такой цирк на месте сгоревшего старого и столько лет руководить им — не каждому клоуну по плечу.
"Он был умным, умел обаять начальников и доказать им, что это надо. У него были очень хорошие отношения с мэром Лужковым. Да я даже не знаю, с кем у него были плохие. Никто ему не мог отказать", — говорит Иоланта Кио, дрессировщица, жена знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио.
Эмиль Эмильевич вспоминает, как благодаря Юрию Владимировичу появился его трюк "Неисчерпаемый автомобиль". Как-то они вместе возвращались по домам после спектакля. В маленький "москвич" набилось человек шесть. Машину тормознул милиционер. И Юрий Владимирович сказал: "Если ты сейчас нас оштрафуешь, больше играть милиционеров не буду". В номере Кио из "запорожца" вылезали 18 человек.
Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в сцене из фильма "Ко мне, Мухтар!"
Выше всяких похвал
В 90-е Юрий Никулин был ведущим популярной юмористической передачи "Клуб "Белый попугай" — известные люди в эфире рассказывали байки, травили анекдоты. "Он из любой истории делал анекдот. Я смеялась, даже когда уже тысячу раз это слышала", — говорит Клара Новикова.
Но, по ее словам, впервые она увидела Юрия Владимировича не на съемках "Белого попугая", а в киевском цирке шапито, куда он приехал на гастроли. Ей тогда было пять лет.
"Я бегала на него смотреть чуть ли не каждый день, выучивала их с Михаилом Шуйдиным репризы, все время их репетировала в роли Никулина, — рассказывает артистка. — А уже взрослой участвовала в концерте, который проходил в Московском цирке на Цветном. Юрий Владимирович сидел в зале. Он увидел, как я делаю кульбиты, ржу как лошадь, и сказал: "А могла бы быть клоуном". Это выше всяких похвал".
Невероятную популярность Юрию Никулину принесли работы в кино. Он снялся более чем в 40 фильмах: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Операция "Ы", "Ко мне, Мухтар!", "Двадцать дней без войны". На экране был разным — эксцентричным, смешным, нелепым, драматическим.
Но все-таки его домом оставался цирк. "Я всегда считал, что те люди в цирке, которые заставляют других валяться от смеха, — самые главные", — говорил Никулин.
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