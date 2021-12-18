https://ria.ru/20211218/moskva-1764349213.html

Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений

Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений - РИА Новости, 18.12.2021

Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений

Москва окажется в центре циклона в воскресенье, в этот день будет низкое атмосферное давление - 726-728 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T10:09

2021-12-18T10:09

2021-12-18T10:09

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва окажется в центре циклона в воскресенье, в этот день будет низкое атмосферное давление - 726-728 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."19 декабря, в воскресенье, центр циклона "сядет" на Москву, и будет наблюдаться очень низкое давление - 726-728 миллиметров ртутного столба. В понедельник давление повысится, но не сильно - до 730-731 миллиметра", - сказал Вильфанд.Собеседник агентства отметил, что 19 декабря в Москве будет снег, местами сильный, и усиление ветра, такая погода сохранится до понедельника."Это приведет к метели. Особенно в ночь на понедельник", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что к вечеру понедельника температура понизится до минус 13-16 градусов.

https://ria.ru/20211218/morozy-1764347939.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд