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Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений
Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений - РИА Новости, 18.12.2021
Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений
Москва окажется в центре циклона в воскресенье, в этот день будет низкое атмосферное давление - 726-728 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T10:09
2021-12-18T10:09
2021-12-18T10:09
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва окажется в центре циклона в воскресенье, в этот день будет низкое атмосферное давление - 726-728 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."19 декабря, в воскресенье, центр циклона "сядет" на Москву, и будет наблюдаться очень низкое давление - 726-728 миллиметров ртутного столба. В понедельник давление повысится, но не сильно - до 730-731 миллиметра", - сказал Вильфанд.Собеседник агентства отметил, что 19 декабря в Москве будет снег, местами сильный, и усиление ветра, такая погода сохранится до понедельника."Это приведет к метели. Особенно в ночь на понедельник", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что к вечеру понедельника температура понизится до минус 13-16 градусов.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений
Синоптик Вильфанд: в воскресенье в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва
окажется в центре циклона в воскресенье, в этот день будет низкое атмосферное давление - 726-728 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"19 декабря, в воскресенье, центр циклона "сядет" на Москву, и будет наблюдаться очень низкое давление - 726-728 миллиметров ртутного столба. В понедельник давление повысится, но не сильно - до 730-731 миллиметра", - сказал Вильфанд.
Собеседник агентства отметил, что 19 декабря в Москве будет снег, местами сильный, и усиление ветра, такая погода сохранится до понедельника.
"Это приведет к метели. Особенно в ночь на понедельник", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что к вечеру понедельника температура понизится до минус 13-16 градусов.