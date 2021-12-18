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В Московской области похолодает до минус 26 градусов
В Московской области похолодает до минус 26 градусов - РИА Новости, 18.12.2021
В Московской области похолодает до минус 26 градусов
Температуры на 16-20 градусов ниже нормы ждут несколько регионов России в ближайшие дни, в Московской области похолодает до минус 26, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:48
2021-12-18T10:10
общество
московская область (подмосковье)
погода
ростовская область
волгоградская область
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Температуры на 16-20 градусов ниже нормы ждут несколько регионов России в ближайшие дни, в Московской области похолодает до минус 26, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, такая погода связана с тем, что на север Красноярского края и Европейской России поступают очень холодные воздушные массы из приполярных регионов. Если говорить о европейской части страны, то воздух будет приходить даже не с Баренцева моря, как обычно, а с Таймыра."С воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России", — отметил Вильфанд.Ученый уточнил, что отклонения температур в 15-20 градусов ниже нормы будут наблюдаться на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. На Ямале температура опустится до -38… -45 градусов. В Эвенкии будет на 11-18 градусов ниже нормы, минимальные отметки термометра — до -55 градусов, в Туруханском крае -45 градусов, на Камчатке -37…-41 градусов.Вильфанд добавил, что температура будет на 9-14 градусов ниже нормы в Ненецком автономном округе и Архангельской области до 22 декабря, минимальные значения от 28 до 33 градусов. В Карелии и Коми будет на 8-14 ниже нормы, минимальные температуры -31 градусов."В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до -23 градусов. В ЦФО на большей части округа аномалии температуры -7-16 градусов, в Черноземье минимальные температуры до -16 градусов, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до -26 градусов", — сказал собеседник агентства.По его совам, в Приволжском федеральном округе ожидается на 7-12 градусов холоднее нормы, в Южном федеральном округе — на 7-14 ниже нормы. Очень холодная погода в Волгоградской области, где будет до -22 градусов, на севере Ростовской области — до -16 градусов.
https://ria.ru/20211216/priroda-1764055034.html
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общество, московская область (подмосковье), погода, ростовская область, волгоградская область, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
09:48 18.12.2021 (обновлено: 10:10 18.12.2021)
 
В Московской области похолодает до минус 26 градусов

Синоптик Вильфанд: в Московской области похолодает до минус 26 градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Ленинском проспекте в Москве
Новогодняя елка на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Температуры на 16-20 градусов ниже нормы ждут несколько регионов России в ближайшие дни, в Московской области похолодает до минус 26, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены иссине-черным цветом. В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет — там на 16-20 градусов ниже нормы", — сказал он.

По его словам, такая погода связана с тем, что на север Красноярского края и Европейской России поступают очень холодные воздушные массы из приполярных регионов. Если говорить о европейской части страны, то воздух будет приходить даже не с Баренцева моря, как обычно, а с Таймыра.
"С воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России", — отметил Вильфанд.
Ученый уточнил, что отклонения температур в 15-20 градусов ниже нормы будут наблюдаться на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. На Ямале температура опустится до -38… -45 градусов. В Эвенкии будет на 11-18 градусов ниже нормы, минимальные отметки термометра — до -55 градусов, в Туруханском крае -45 градусов, на Камчатке -37…-41 градусов.
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Вильфанд добавил, что температура будет на 9-14 градусов ниже нормы в Ненецком автономном округе и Архангельской области до 22 декабря, минимальные значения от 28 до 33 градусов. В Карелии и Коми будет на 8-14 ниже нормы, минимальные температуры -31 градусов.
"В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до -23 градусов. В ЦФО на большей части округа аномалии температуры -7-16 градусов, в Черноземье минимальные температуры до -16 градусов, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до -26 градусов", — сказал собеседник агентства.
По его совам, в Приволжском федеральном округе ожидается на 7-12 градусов холоднее нормы, в Южном федеральном округе — на 7-14 ниже нормы. Очень холодная погода в Волгоградской области, где будет до -22 градусов, на севере Ростовской области — до -16 градусов.
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