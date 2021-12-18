https://ria.ru/20211218/moldaviya-1764388491.html

Молдавия отреагировала на участие посла России в инаугурации лидера ПМР

Молдавия отреагировала на участие посла России в инаугурации лидера ПМР - РИА Новости, 18.12.2021

Молдавия отреагировала на участие посла России в инаугурации лидера ПМР

В Министерстве иностранных дел Молдавии негативно оценили участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T18:11

2021-12-18T18:11

2021-12-18T21:52

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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел Молдавии негативно оценили участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.В МИД отметили, что эту позицию в ближайшее время доведут до сведения российского посла.В Кишиневе уверены, что присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые "могут быть использованы в пропагандистских целях", не привносит положительный вклад в урегулирование приднестровского конфликта или в развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении.Ранее в субботу на эту тему в соцсетях высказался председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун. Он написал, что Васнецов — персона нон грата, осталось дождаться формального решения. В ведомстве главы государства РИА Новости опровергли это высказывание. Там заявили, что Гузун выразил свое личное мнение, а не официальную позицию.В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Вадима Красносельского, которого избрали на второй срок. Инаугурация состоялась 17 декабря, в ней принял участие Васнецов.В Кишиневе заранее объявили, что не признают выборы в ПМР законными.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября на переговорах с молдавским коллегой Николаем Попеску заявил, что Москва заинтересована в окончательном урегулировании приднестровского вопроса в рамках одобренных всеми сторонами принципов.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, оно стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211218/dodon-1764369859.html

https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, мид молдавии, россия