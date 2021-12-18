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Молдавия отреагировала на участие посла России в инаугурации лидера ПМР
Молдавия отреагировала на участие посла России в инаугурации лидера ПМР - РИА Новости, 18.12.2021
Молдавия отреагировала на участие посла России в инаугурации лидера ПМР
В Министерстве иностранных дел Молдавии негативно оценили участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T18:11
2021-12-18T21:52
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
мид молдавии
россия
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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел Молдавии негативно оценили участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.В МИД отметили, что эту позицию в ближайшее время доведут до сведения российского посла.В Кишиневе уверены, что присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые "могут быть использованы в пропагандистских целях", не привносит положительный вклад в урегулирование приднестровского конфликта или в развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении.Ранее в субботу на эту тему в соцсетях высказался председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун. Он написал, что Васнецов — персона нон грата, осталось дождаться формального решения. В ведомстве главы государства РИА Новости опровергли это высказывание. Там заявили, что Гузун выразил свое личное мнение, а не официальную позицию.В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Вадима Красносельского, которого избрали на второй срок. Инаугурация состоялась 17 декабря, в ней принял участие Васнецов.В Кишиневе заранее объявили, что не признают выборы в ПМР законными.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября на переговорах с молдавским коллегой Николаем Попеску заявил, что Москва заинтересована в окончательном урегулировании приднестровского вопроса в рамках одобренных всеми сторонами принципов.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, оно стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, мид молдавии, россия
18:11 18.12.2021 (обновлено: 21:52 18.12.2021)
 
Молдавия отреагировала на участие посла России в инаугурации лидера ПМР

МИД Молдавии назвал участие посла России в инаугурации лидера ПМР недружественной акцией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел Молдавии негативно оценили участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

"Так называемые президентские выборы в Приднестровском регионе являются нелегитимными и противоречат конституционным основам Молдавии. Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что эту позицию в ближайшее время доведут до сведения российского посла.
В Кишиневе уверены, что присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые "могут быть использованы в пропагандистских целях", не привносит положительный вклад в урегулирование приднестровского конфликта или в развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении.
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Ранее в субботу на эту тему в соцсетях высказался председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун. Он написал, что Васнецов — персона нон грата, осталось дождаться формального решения. В ведомстве главы государства РИА Новости опровергли это высказывание. Там заявили, что Гузун выразил свое личное мнение, а не официальную позицию.
В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Вадима Красносельского, которого избрали на второй срок. Инаугурация состоялась 17 декабря, в ней принял участие Васнецов.
В Кишиневе заранее объявили, что не признают выборы в ПМР законными.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября на переговорах с молдавским коллегой Николаем Попеску заявил, что Москва заинтересована в окончательном урегулировании приднестровского вопроса в рамках одобренных всеми сторонами принципов.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, оно стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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