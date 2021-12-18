https://ria.ru/20211218/migranty-1764024930.html

Международный день мигранта

Международный день мигранта - РИА Новости, 18.12.2021

Международный день мигранта

Международный день мигранта (International Migrants Day) ежегодно проводится 18 декабря. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T02:25

2021-12-18T02:25

2021-12-18T02:25

справки

международная организация по миграции

мигранты

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Международный день мигранта (International Migrants Day) ежегодно проводится 18 декабря.В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Международный день был провозглашен 4 декабря 2000 года.На протяжении всей истории человечества миграция являлась мужественным проявлением воли индивидуума преодолеть все невзгоды и добиться лучшей жизни. Сегодня в результате глобализации и достижений в области связи и транспорта значительно увеличилось число людей, стремящихся и способных переместиться в другие места. Многим развитым и динамично развивающимся странам требуются трудящиеся-мигранты для заполнения тех рабочих мест, от которых за предлагаемую заработную плату отказывается местное население. Рост спроса объясняется также старением населения, т.к. возникает дефицит рабочей силы по отношению к иждивенцам. Уровень образования молодого поколения повышается, и лишь немногие из них соглашаются на низкооплачиваемую и тяжелую физическую работу.Результатом миграции может быть сокращение зарплаты или рост уровня безработицы среди неквалифицированных работников в развитых странах, многие из которых сами являются мигрантами, прибывшими с предыдущими волнами миграции. Однако большинство мигрантов дополняют местные трудовые ресурсы, а не конкурируют с ними. Берясь за работу, которая, может быть не выполнена или потребует более высоких затрат, мигранты позволяют местному населению заниматься другим, более производительным и высокооплачиваемым трудом. Они также заняты на работах, которые могли бы быть переданы на внешний подряд. Вливаясь в ряды рабочей силы и увеличивая число потребителей, а также демонстрируя свои предпринимательские способности, мигранты содействуют росту экономики в принимающих странах.При разработке стратегии и политики страны должны учитывать весь спектр факторов, чтобы использовать потенциал миграции, обеспечивая при этом защиту основных прав человека мигрантов. 10 декабря 2018 года на Межправительственной конференции в Марракеше (Марокко), представители 164 государств одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере.17 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах. В тексте документа говорится, что он "направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции". Кроме того, документ предусматривает содействие созданию в странах происхождения беженцев условий для безопасного и достойного возвращения.По данным доклада Международной организацией по миграции (2021), в мире насчитывается около 281 миллиона международных мигрантов, что составляет 3,6% населения мира. Это на 128 миллионов больше, чем в 1990 году и в три раза больше, чем в 1970 году.В МОМ отмечают, что в последние десятилетия самыми привлекательными странами для мигрантов были Соединенные Штаты Америки и Германия. В 1970 году в США насчитывалось 12 миллионов международных мигрантов, в настоящее время – более 51 миллиона.В Германии только за последние 10 лет число международных мигрантов увеличилось с 8,9 миллиона до 16 миллионов. Привлекательными государствами для мигрантов являются также Франция, Россия, Объединенные Арабские Эмигранты и Саудовская Аравия. В Объеденных Арабских Эмиратах 88% населения – международные трудящиеся мигранты.В целом более 60% людей отправляются в поисках заработка и лучшей жизни в страны Европы и Азии. В Европе проживают 87 миллионов иностранных трудящихся, а в странах Азии – 86 миллионов. За ними следует Северная Америка, где нашли приют 59 миллионов международных мигрантов, что составляет 21% всех глобальных миграционных потоков. 9% мигрантов приходятся на Африку и 3% на страны Океании. При этом в Океании самая большая доля международных мигрантов в общей численности населения – 22%. Северная Америка по этому показателю занимает второе место – 15,9%, за ними следует Европа – 11,6%. Латинская Америка и Карибский бассейн, Африка и Азия, где доля международных мигрантов в общей численности населения составляет 2,3%, 1,9% и 1,8% соответственно.В пятерку ведущих принимающих мигрантов стран входят: США, Германия, Саудовская Аравия, Россия, Великобритания. Основными странами, из которых осуществляется международная миграция, являются Индия, Мексика, Китай, Россия, Сирия.В МОМ отмечают, что в целом в 2020 году и 2021 году масштабы миграционных потоков несколько сократились на фоне пандемии COVID-19. Многие страны закрыли свои границы, ввели ограничения на международные поездки и ограничения на передвижения внутри. Даже спустя год после начала пандемии треть стран мира сохранили те или иные ограничения на поездки.Однако, несмотря на пандемию и все связанные с ней ограничительные меры, в 2020 году трудящиеся мигранты отправили на родину около 702 миллиардов долларов. Это на 2,4% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году больше всего денег своим родным перевели граждане Индии, Китая, Мексики, Филиппин и Египта. Денежные переводы мигрантов из Индии в прошлом году достигли 83 миллиардов долларов, а из Китая 59 миллиардов долларов.Согласно отчету Международной организацией труда (МОТ), более 66% трудящихся-мигрантов работают в сфере услуг; свыше 26% – в промышленности и чуть более 7% – в сельском хозяйстве. В перечисленных секторах экономики женщины и мужчины задействованы неравномерно. Так, женщины чаще заняты в сфере услуг, что может объясняться растущим спросом на уход за пациентами и на различные виды домашнего труда. А мигранты-мужчины в основном работают в промышленности.Согласно исследованию экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, пандемия коронавируса и закрытие границ привели к значительному сокращению числа иностранцев в России. Если в 2019 году в РФ находилось в зависимости от месяца от 9,6 миллиона до 11,2 миллиона иностранцев, то в 2020 году их число падало с 10,3 миллиона в конце января до 7,1 миллиона человек в конце года. В 2021 году падение числа приезжих продолжилось – на 1 мая численность иностранных граждан в стране составила 5,66 миллиона человек. Как и раньше, большинство приезжающих в РФ (86%) – граждане стран СНГ, но их число на фоне падения численности иностранцев в целом в 2020 году сократилось на 39%. Больше всего снизилась численность граждан Украины и Молдавии – на 53% и 51% соответственно, меньше – граждан Киргизии (на 18%), Армении (на 22%) и Таджикистана (на 35%). В 2021 году по сравнению с 2020 годом втрое сократилась численность граждан стран ЕС – их число в РФ оказалось самым низким за 10 лет (226 тысяч).На 1 мая 2021 года количество трудовых мигрантов (указавших целью въезда в Россию работу по найму) составила 2,68 миллиона человек. По сравнению с 2020 годом число трудовых мигрантов сократилось на треть (35%), сильнее всего – работников из Украины (на 58% меньше), Молдавии (на 52%) и Азербайджана (на 49%). Поток из Казахстана и Узбекистана сократился на 42%, из Таджикистана – на 37%. Менее всего изменилась численность трудовых мигрантов из входящих в ЕАЭС Армении и Киргизии – их стало соответственно на 17% и 18% меньше. Доля трудовых мигрантов, находящихся в стране легально, в общей численности приехавших на работу составила 75%. По итогам первого квартала 2021 года трудовые мигранты перечислили в региональные бюджеты 8,91 миллиарда рублей на оплату патентов (на 20% меньше, чем в тот же период 2020 года).В ООН отмечают, что, мигранты своими знаниями, связями и навыками способствуют созданию более сильных и устойчивых сообществ. Глобальный социальный и экономический ландшафт может быть сформирован благодаря эффективным решениям, направленным на решение проблем и возможностей, возникающих в связи с глобальной мобильностью и перемещением людей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, международная организация по миграции, мигранты