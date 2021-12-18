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НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности, заявили в МИД
НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 18.12.2021
НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности, заявили в МИД
Россия исходит из того, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T21:18
2021-12-18T22:22
в мире
нато
россия
сша
москва
александр грушко
евразия
обсе
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия исходит из того, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко."И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо "заболтать", — сказал Грушко в эфире YouТube-канала "Соловьев Live".Если от предложений России по безопасности откажутся, тогда Москва тоже перейдет в режим создания контругроз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР."То, что мы предлагаем, — это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили: тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему", — сказал Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Замминистра отметил, что в данном случае российская сторона изложила "все очень честно, открыто на бумаге". "И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения - бросить камень в это болото. Надо, чтобы задумались наконец и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену военного противостояния. Опять же, мы это проходили", - добавил он.Отношения России и НАТО дошли до опасной черты, предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе нужны для того, чтобы вступить в нормальный диалог, заявил замглавы МИД Александр Грушко."Момент истины настал. Действительно, мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности", — сказал Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, "угроза с востока" — практически единственное, что связывает трансатлантическое партнерство в НАТО, это опасно.
https://ria.ru/20211217/garantii-1764329318.html
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в мире, нато, россия, сша, москва, александр грушко, евразия, обсе
21:18 18.12.2021 (обновлено: 22:22 18.12.2021)
 
НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: перейдем в режим создания контругроз при отказе НАТО от диалога

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия исходит из того, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо "заболтать", — сказал Грушко в эфире YouТube-канала "Соловьев Live".
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Если от предложений России по безопасности откажутся, тогда Москва тоже перейдет в режим создания контругроз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
"То, что мы предлагаем, — это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили: тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему", — сказал Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Замминистра отметил, что в данном случае российская сторона изложила "все очень честно, открыто на бумаге". "И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения - бросить камень в это болото. Надо, чтобы задумались наконец и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену военного противостояния. Опять же, мы это проходили", - добавил он.
Отношения России и НАТО дошли до опасной черты, предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе нужны для того, чтобы вступить в нормальный диалог, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
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"Момент истины настал. Действительно, мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности", — сказал Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, "угроза с востока" — практически единственное, что связывает трансатлантическое партнерство в НАТО, это опасно.
 
В миреНАТОРоссияСШАМоскваАлександр ГрушкоЕвразияОБСЕ
 
 
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