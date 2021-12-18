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МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу
МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу - РИА Новости, 18.12.2021
МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу
После выхода США и РФ из Договора по открытому небу его эффективность резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T10:11
2021-12-18T10:11
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
договор по открытому небу
дон
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. После выхода США и РФ из Договора по открытому небу его эффективность резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, говорится в заявлении МИД России.Многосторонний международный Договор по открытому небу (ДОН), разработанный при активном участии РФ, является мерой в области укрепления доверия и безопасности. Россия покинула Договор 18 декабря 2021 года вслед за выходом США в ноябре 2020 года.В дипведомстве подчеркнули, что вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе "развала" ДОН – США.Отмечается, что решение об участии в ДОН Россия принимала не без труда. "Тем не менее, мы пошли на этот шаг в интересах укрепления международной безопасности. Одним из весомых аргументов стало тогда участие в Договоре США, которые выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать свою территорию для применения мер доверия. Десятилетия плодотворного выполнения ДОН показали, что он неплохо послужил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников", - добавили в МИД РФ.Согласно заявлению, в течение 20 лет РФ провела 646 миссий наблюдения и приняла над своей территорией 449 из 1580 наблюдательных полетов - наибольшее число среди всех государств-участников Договора. Россия также стала первым государством, перешедшим в рамках ДОН на цифровую аппаратуру наблюдения.В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил, что США выходят из договора. Поводом для этого стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения договора со стороны России. В частности, США обвиняли Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября 2020 года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.После этого в МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Но Россия так и не получила гарантий соблюдения ДОН его участниками. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, первая реакция стран-участниц договора на требование Москвы предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, таким же невнятным был и ответ на второе требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выход США из Договора по открытому небу делает его нежизнеспособным.
https://ria.ru/20211218/dogovor-1764024557.html
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сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, договор по открытому небу, дон
10:11 18.12.2021
 
МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу

МИД: Выход России и США из договора по открытому небу уменьшит зону его применения на 80%

© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. После выхода США и РФ из Договора по открытому небу его эффективность резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, говорится в заявлении МИД России.
Многосторонний международный Договор по открытому небу (ДОН), разработанный при активном участии РФ, является мерой в области укрепления доверия и безопасности. Россия покинула Договор 18 декабря 2021 года вслед за выходом США в ноябре 2020 года.
"С уважением относимся к решению остающихся в Договоре (по открытому небу) государств-участников продолжить его имплементацию. Желаем им конструктивной и плодотворной совместной работы. Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба", - говорится в заявлении МИД РФ по этому поводу.
В дипведомстве подчеркнули, что вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе "развала" ДОН – США.
Отмечается, что решение об участии в ДОН Россия принимала не без труда. "Тем не менее, мы пошли на этот шаг в интересах укрепления международной безопасности. Одним из весомых аргументов стало тогда участие в Договоре США, которые выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать свою территорию для применения мер доверия. Десятилетия плодотворного выполнения ДОН показали, что он неплохо послужил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников", - добавили в МИД РФ.
Самолет для аэрофотосъемки Ан-30 - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
01:34
Договор по открытому небу
Согласно заявлению, в течение 20 лет РФ провела 646 миссий наблюдения и приняла над своей территорией 449 из 1580 наблюдательных полетов - наибольшее число среди всех государств-участников Договора. Россия также стала первым государством, перешедшим в рамках ДОН на цифровую аппаратуру наблюдения.
В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил, что США выходят из договора. Поводом для этого стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения договора со стороны России. В частности, США обвиняли Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября 2020 года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
После этого в МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Но Россия так и не получила гарантий соблюдения ДОН его участниками. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, первая реакция стран-участниц договора на требование Москвы предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, таким же невнятным был и ответ на второе требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выход США из Договора по открытому небу делает его нежизнеспособным.
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
04:58
Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу
 
СШАМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампДоговор по открытому небуДон
 
 
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