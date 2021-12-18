https://ria.ru/20211218/lukashenko-1764364439.html
В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами
В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами - РИА Новости, 18.12.2021
В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами
В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:27
2021-12-18T13:27
2021-12-18T16:20
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 18 дек - РИА Новости. В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.Магазин с названием "Первый" начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции белорусского президента - Дворца Независимости.Еще до открытия у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек, которые надеялись первыми сделать покупку. Первым покупателям полагался подарок — шоколад "Президент". Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.Товары представлены в базовых цветах — черном и белом, состав - натуральный хлопок. Одежда изготовлена на белорусских предприятиях. Цены демократичные: футболки - примерно 8 долларов, мужские и женские худи — 16-18 долларов.В открытии магазина участвовала председатель госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, которой ввиду наплыва покупателей пришлось помогать консультантам и кассирам магазина. Среди покупателей было много семей с детьми, некоторые - в одежде в цветах государственного флага. На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий, а также журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать "ушедшие в народ" крылатые цитаты Лукашенко на одежду: ранее журналисты в день рождения подарили Лукашенко набор маек с его цитатами.Наибольшим интересом у покупателей пользовался товар с надписями "Любимую не отдают", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются".
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761829504.html
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Тренд сезона: в Минске можно купить одежду с цитатами Лукашенко
В Минске открылся магазин, где можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами Лукашенко.
Товары представлены в черном и белом цветах. Цены демократичные: футболки - примерно $8, худи - $16.
2021-12-18T13:27
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
13:27 18.12.2021 (обновлено: 16:20 18.12.2021)
В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами
Футболки и толстовки с цитатами Лукашенко начали продавать у Дворца Независимости в Минске
МИНСК, 18 дек - РИА Новости.
В столице Белоруссии
открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко
, передает корреспондент РИА Новости.
Магазин с названием "Первый" начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции белорусского президента - Дворца Независимости.
Еще до открытия у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек, которые надеялись первыми сделать покупку. Первым покупателям полагался подарок — шоколад "Президент". Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.
Товары представлены в базовых цветах — черном и белом, состав - натуральный хлопок. Одежда изготовлена на белорусских предприятиях. Цены демократичные: футболки - примерно 8 долларов, мужские и женские худи — 16-18 долларов.
В открытии магазина участвовала председатель госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, которой ввиду наплыва покупателей пришлось помогать консультантам и кассирам магазина. Среди покупателей было много семей с детьми, некоторые - в одежде в цветах государственного флага. На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий, а также журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать "ушедшие в народ" крылатые цитаты Лукашенко на одежду: ранее журналисты в день рождения подарили Лукашенко набор маек с его цитатами.
Наибольшим интересом у покупателей пользовался товар с надписями "Любимую не отдают", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются".