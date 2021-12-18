https://ria.ru/20211218/lukashenko-1764364439.html

В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами

В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами - РИА Новости, 18.12.2021

В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами

В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:27

2021-12-18T13:27

2021-12-18T16:20

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 18 дек - РИА Новости. В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.Магазин с названием "Первый" начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции белорусского президента - Дворца Независимости.Еще до открытия у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек, которые надеялись первыми сделать покупку. Первым покупателям полагался подарок — шоколад "Президент". Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.Товары представлены в базовых цветах — черном и белом, состав - натуральный хлопок. Одежда изготовлена на белорусских предприятиях. Цены демократичные: футболки - примерно 8 долларов, мужские и женские худи — 16-18 долларов.В открытии магазина участвовала председатель госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, которой ввиду наплыва покупателей пришлось помогать консультантам и кассирам магазина. Среди покупателей было много семей с детьми, некоторые - в одежде в цветах государственного флага. На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий, а также журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать "ушедшие в народ" крылатые цитаты Лукашенко на одежду: ранее журналисты в день рождения подарили Лукашенко набор маек с его цитатами.Наибольшим интересом у покупателей пользовался товар с надписями "Любимую не отдают", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются".

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761829504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тренд сезона: в Минске можно купить одежду с цитатами Лукашенко В Минске открылся магазин, где можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами Лукашенко. Товары представлены в черном и белом цветах. Цены демократичные: футболки - примерно $8, худи - $16. 2021-12-18T13:27 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко