Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/lukashenko-1764364439.html
В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами
В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами - РИА Новости, 18.12.2021
В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами
В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:27
2021-12-18T16:20
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764371888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c698f10cb588ef591e112fba6ea25747.jpg
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.Магазин с названием "Первый" начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции белорусского президента - Дворца Независимости.Еще до открытия у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек, которые надеялись первыми сделать покупку. Первым покупателям полагался подарок — шоколад "Президент". Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.Товары представлены в базовых цветах — черном и белом, состав - натуральный хлопок. Одежда изготовлена на белорусских предприятиях. Цены демократичные: футболки - примерно 8 долларов, мужские и женские худи — 16-18 долларов.В открытии магазина участвовала председатель госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, которой ввиду наплыва покупателей пришлось помогать консультантам и кассирам магазина. Среди покупателей было много семей с детьми, некоторые - в одежде в цветах государственного флага. На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий, а также журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать "ушедшие в народ" крылатые цитаты Лукашенко на одежду: ранее журналисты в день рождения подарили Лукашенко набор маек с его цитатами.Наибольшим интересом у покупателей пользовался товар с надписями "Любимую не отдают", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются".
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761829504.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тренд сезона: в Минске можно купить одежду с цитатами Лукашенко
В Минске открылся магазин, где можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами Лукашенко. Товары представлены в черном и белом цветах. Цены демократичные: футболки - примерно $8, худи - $16.
2021-12-18T13:27
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764371888_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_99802797e94496dcfd86b5054171ac35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
13:27 18.12.2021 (обновлено: 16:20 18.12.2021)
 
В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами

Футболки и толстовки с цитатами Лукашенко начали продавать у Дворца Независимости в Минске

Читать ria.ru в
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Магазин с названием "Первый" начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции белорусского президента - Дворца Независимости.
Еще до открытия у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек, которые надеялись первыми сделать покупку. Первым покупателям полагался подарок — шоколад "Президент". Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.
Товары представлены в базовых цветах — черном и белом, состав - натуральный хлопок. Одежда изготовлена на белорусских предприятиях. Цены демократичные: футболки - примерно 8 долларов, мужские и женские худи — 16-18 долларов.
В открытии магазина участвовала председатель госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, которой ввиду наплыва покупателей пришлось помогать консультантам и кассирам магазина. Среди покупателей было много семей с детьми, некоторые - в одежде в цветах государственного флага. На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий, а также журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать "ушедшие в народ" крылатые цитаты Лукашенко на одежду: ранее журналисты в день рождения подарили Лукашенко набор маек с его цитатами.
Наибольшим интересом у покупателей пользовался товар с надписями "Любимую не отдают", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются".
О Путине, ядерном оружии, Крыме и своих планах на будущее. Полное интервью Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 16:53
Александр Лукашенко: хочу быть создателем этого государства
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
01:06В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
00:33Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
00:29В Греции ввели новые ограничения для туристов
00:24Кулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"
23:55Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
23:44Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок
23:34СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
23:22Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала
23:19Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
23:12В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине
23:05Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении
22:59Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
22:56СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
22:56Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
22:35Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро
22:30Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"
22:27Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на Украине
22:20Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
21:59В МИД увидели два возможных пути для Запада
Лента новостейМолния
Россиянам назвали способы экономии на покупке автоВ России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокациейКулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"В Греции ввели новые ограничения для туристовКулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в ПодмосковьеПодельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срокСК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в ЕкатеринбургеУкраина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсеналаРоссиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в СШАВ СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на УкраинеГлава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевиденииМосковские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала годаСК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в ПетербургеБайден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИВсемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евроБайдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на УкраинеРоман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИВ МИД увидели два возможных пути для Запада