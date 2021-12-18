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В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца - РИА Новости, 18.12.2021
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что военные были вынуждены открыть... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T20:16
2021-12-18T20:16
2021-12-18T22:43
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе.Так, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате обстрела территории республики Украиной один ополченец погиб и один получил ранения. Это произошло после 15 дней тишины."Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена", — сказал Филипоненко.Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате ответных действий погибли двое украинских военных, один получил ранение."Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации", — заключил представитель ведомства.С лета прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.
https://ria.ru/20211216/donbass-1764059695.html
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в мире, украина, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
20:16 18.12.2021 (обновлено: 22:43 18.12.2021)
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца
Народная милиция ЛНР открыла огонь по позициям ВСУ в Донбассе после гибели ополченца
ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики
Иван Филипоненко сообщил, что военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе
.
Так, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате обстрела территории республики Украиной
один ополченец погиб и один получил ранения. Это произошло после 15 дней тишины.
"Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена", — сказал Филипоненко.
Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате ответных действий погибли двое украинских военных, один получил ранение.
"Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации", — заключил представитель ведомства.
С лета прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.