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В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца - РИА Новости, 18.12.2021

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что военные были вынуждены открыть... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T20:16

2021-12-18T20:16

2021-12-18T22:43

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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе.Так, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате обстрела территории республики Украиной один ополченец погиб и один получил ранения. Это произошло после 15 дней тишины."Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена", — сказал Филипоненко.Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате ответных действий погибли двое украинских военных, один получил ранение."Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации", — заключил представитель ведомства.С лета прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

https://ria.ru/20211216/donbass-1764059695.html

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в мире, украина, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр