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"Чистый договорняк": США предали наивных украинцев и отдали России Крым
В Раде раскрыли "тайные договоренности" США и России о присоединении Крыма - РИА Новости, 18.12.2021
"Чистый договорняк": США предали наивных украинцев и отдали России Крым
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в интервью Telegraf, что США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T04:24
2021-12-18T04:24
в мире
украина
киев
сша
александр турчинов
республика крым
илья кива
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в интервью Telegraf, что США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Парламентарий отметил, что Соединенные Штаты, приведя подконтрольные им силы во власть в Киеве, не смогли не считаться с позицией Москвы, у которой были свои стратегические задачи в регионе.По словам Кивы, именно из-за договоренностей между Вашингтоном и Москвой временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с полуострова.
https://ria.ru/20211214/zelenskiy-1763676941.html
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в мире, украина, киев, сша, александр турчинов, республика крым, илья кива, россия, верховная рада украины
04:24 18.12.2021
 
В Раде раскрыли "тайные договоренности" США и России о присоединении Крыма

Депутат Рады Кива: США тайно дали согласие России на возвращение Крыма в 2014 году

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная Ялты во время шторма на Черном море
Набережная Ялты во время шторма на Черном море - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в интервью Telegraf, что США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

"Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году", — сказал Кива.

Парламентарий отметил, что Соединенные Штаты, приведя подконтрольные им силы во власть в Киеве, не смогли не считаться с позицией Москвы, у которой были свои стратегические задачи в регионе.

"Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы (США. — Прим. ред.) перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <...>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте", — объяснил политик.

По словам Кивы, именно из-за договоренностей между Вашингтоном и Москвой временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с полуострова.
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В миреУкраинаКиевСШААлександр ТурчиновРеспублика КрымИлья КиваРоссияВерховная Рада Украины
 
 
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