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"Чистый договорняк": США предали наивных украинцев и отдали России Крым
В Раде раскрыли "тайные договоренности" США и России о присоединении Крыма - РИА Новости, 18.12.2021
"Чистый договорняк": США предали наивных украинцев и отдали России Крым
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в интервью Telegraf, что США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T04:24
2021-12-18T04:24
2021-12-18T04:24
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илья кива
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в интервью Telegraf, что США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Парламентарий отметил, что Соединенные Штаты, приведя подконтрольные им силы во власть в Киеве, не смогли не считаться с позицией Москвы, у которой были свои стратегические задачи в регионе.По словам Кивы, именно из-за договоренностей между Вашингтоном и Москвой временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с полуострова.
https://ria.ru/20211214/zelenskiy-1763676941.html
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в мире, украина, киев, сша, александр турчинов, республика крым, илья кива, россия, верховная рада украины
В Раде раскрыли "тайные договоренности" США и России о присоединении Крыма
Депутат Рады Кива: США тайно дали согласие России на возвращение Крыма в 2014 году