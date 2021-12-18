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В России за сутки умерли 1076 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1076 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2021
В России за сутки умерли 1076 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 1 076 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 296 180, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:35
2021-12-18T11:35
2021-12-18T11:35
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 076 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 296 180, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 076 смертей... За весь период по России умерло 296 180 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 79 смертей пациентов с COVID-19, в Петербурге - 71, в Московской области - 54.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1076 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1076 пациентов с коронавирусной инфекцией