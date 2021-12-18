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В России за сутки умерли 1076 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1076 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2021

В России за сутки умерли 1076 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 1 076 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 296 180, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:35

2021-12-18T11:35

2021-12-18T11:35

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 076 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 296 180, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 076 смертей... За весь период по России умерло 296 180 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 79 смертей пациентов с COVID-19, в Петербурге - 71, в Московской области - 54.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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