https://ria.ru/20211218/koronavirus-1764354877.html

В России за сутки выписали 38 041 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 38 041 человек после COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2021

В России за сутки выписали 38 041 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 38 041 человек после COVID-19, за все время - 8 952 266, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:33

2021-12-18T11:33

2021-12-18T11:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084684_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7c4b12346d644a6ddd48198716d74dc3.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 38 041 человек после COVID-19, за все время - 8 952 266, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 38 041 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 952 2662", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за стуки выписаны 2 936 человек, Подмосковье - 2 664, Санкт-Петербурге - 2 348.

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/katok-1764208031.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19