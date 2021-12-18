https://ria.ru/20211218/koronavirus-1764354877.html
В России за сутки выписали 38 041 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 38 041 человек после COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2021
В России за сутки выписали 38 041 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 38 041 человек после COVID-19, за все время - 8 952 266, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:33
2021-12-18T11:33
2021-12-18T11:33
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 38 041 человек после COVID-19, за все время - 8 952 266, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 38 041 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 952 2662", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за стуки выписаны 2 936 человек, Подмосковье - 2 664, Санкт-Петербурге - 2 348.
https://radiosputnik.ria.ru/20211218/katok-1764208031.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 38 041 человек после COVID-19
За сутки в России выписали 38 041 человек после COVID-19, за все время — 8 952 266