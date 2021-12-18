15:12 18.12.2021 (обновлено: 15:57 18.12.2021)
Минсельхоз исключил перебои с поставками кофе в Россию
Минсельхоз исключил перебои с поставками кофе в Россию, назвав ситуацию стабильной
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что ведомство не ожидает перебоев с поставками кофе в Россию.
Об этом в министерстве объявили после того, как гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе ("Росчайкофе") Рамаз Чантурия сообщил РИА Новости, что одним из краткосрочных факторов, спровоцировавших повышение биржевых цен кофе летом, стал неурожай в Бразилии. Кроме того, на рынке, по его словам, началась и долгосрочная тенденция, которая может сохраняться несколько лет: мировые цены на кофе как сырье возвращаются к росту на фоне низкой рентабельности производства.
В Минсельхозе указали, что в Россию с начала года ввезли 230 тысяч тонн кофе.
"В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем", — отметили в пресс-службе.
Там также напомнили, что сейчас действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе.
Кроме того, некоторые отечественные производители кофе имеют собственные плантации в Колумбии и Доминикане, заключили в Минсельхозе.
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