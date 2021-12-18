https://ria.ru/20211218/kofe-1764373666.html

Минсельхоз исключил перебои с поставками кофе в Россию

Минсельхоз исключил перебои с поставками кофе в Россию - РИА Новости, 18.12.2021

Минсельхоз исключил перебои с поставками кофе в Россию

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что ведомство не ожидает перебоев с поставками кофе в Россию. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:12

2021-12-18T15:12

2021-12-18T15:57

экономика

бразилия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764375847_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_34fb8f2a89af2e4182a0173c07fa2fdd.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что ведомство не ожидает перебоев с поставками кофе в Россию.Об этом в министерстве объявили после того, как гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе ("Росчайкофе") Рамаз Чантурия сообщил РИА Новости, что одним из краткосрочных факторов, спровоцировавших повышение биржевых цен кофе летом, стал неурожай в Бразилии. Кроме того, на рынке, по его словам, началась и долгосрочная тенденция, которая может сохраняться несколько лет: мировые цены на кофе как сырье возвращаются к росту на фоне низкой рентабельности производства.В Минсельхозе указали, что в Россию с начала года ввезли 230 тысяч тонн кофе.Там также напомнили, что сейчас действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе.Кроме того, некоторые отечественные производители кофе имеют собственные плантации в Колумбии и Доминикане, заключили в Минсельхозе.

https://rsport.ria.ru/20211201/kofe-1761562934.html

https://ria.ru/20210919/kofe-1750731065.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, бразилия, россия