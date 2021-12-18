https://ria.ru/20211218/kofe-1764349550.html
Кофе с утра больше не попить. Россиян предупредили о скачке цен
Россиян предупредили о резком подорожании кофе - РИА Новости, 18.12.2021
Кофе с утра больше не попить. Россиян предупредили о скачке цен
В России ожидается существенное подорожание кофе в ближайшее время. Об этом пишут "Известия". РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T10:12
2021-12-18T10:12
2021-12-18T17:58
экономика
эфиопия
бразилия
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В России ожидается существенное подорожание кофе в ближайшее время. Об этом пишут "Известия"."По оценкам игроков рынка, кофе в рознице подорожает на 20-30%. При этом максимальный процент будет у дешевых сортов, по самым "низким" позициям рост цены может достигнуть 40%", — утверждает издание.По словам аналитиков, это связано с проблемами у основных экспортеров. Бразилия столкнулась с рекордным неурожаем из-за холодов и засух. В Колумбии часть посевов уничтожили дожди, а Эфиопия оказалась на пороге гражданской войны. При этом во всех странах возникли трудности с рабочей силой на фоне пандемии COVID-19.Среди факторов, влияющих на цены, также называется кризис в логистике. В мире не хватает транспортных мощностей, стоимость топлива растет, а спрос на товары только усугубляет ситуацию.По словам различных экспертов, вышеперечисленные проблемы могут привести как к подорожанию, так и ухудшению качества напитка."Уже осенью возникли опасения, что на фоне дороговизны и проблем с поставками производители начнут заменять арабику более дешевой и менее вкусной робустой", — пишут "Известия".Ранее стало известно, что уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, товар подорожал в рознице на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в пять тысяч рублей за килограмм.
https://rsport.ria.ru/20211201/kofe-1761562934.html
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экономика, эфиопия, бразилия, россия
10:12 18.12.2021 (обновлено: 17:58 18.12.2021)
Россиян предупредили о резком подорожании кофе
"Известия": в России ожидается резкое подорожание кофе из-за общемирового дефицита зерен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
В России
ожидается существенное подорожание кофе в ближайшее время. Об этом пишут "Известия
".
"По оценкам игроков рынка, кофе в рознице подорожает на 20-30%. При этом максимальный процент будет у дешевых сортов, по самым "низким" позициям рост цены может достигнуть 40%", — утверждает издание.
По словам аналитиков, это связано с проблемами у основных экспортеров. Бразилия
столкнулась с рекордным неурожаем из-за холодов и засух. В Колумбии
часть посевов уничтожили дожди, а Эфиопия
оказалась на пороге гражданской войны. При этом во всех странах возникли трудности с рабочей силой на фоне пандемии COVID-19.
Среди факторов, влияющих на цены, также называется кризис в логистике. В мире не хватает транспортных мощностей, стоимость топлива растет, а спрос на товары только усугубляет ситуацию.
По словам различных экспертов, вышеперечисленные проблемы могут привести как к подорожанию, так и ухудшению качества напитка.
"Уже осенью возникли опасения, что на фоне дороговизны и проблем с поставками производители начнут заменять арабику более дешевой и менее вкусной робустой", — пишут "Известия".
Ранее стало известно, что уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, товар подорожал в рознице на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в пять тысяч рублей за килограмм.