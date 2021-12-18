https://ria.ru/20211218/khleb-1764358123.html

Украинцам скоро даже хлеб перестанут продавать

Украине грозят перебои с поставками хлеба, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2021

Украинцам скоро даже хлеб перестанут продавать

Украинские производители хлебопекарной продукции обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить скидки на голубое топливо, чтобы не... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:10

2021-12-18T12:10

2021-12-18T13:06

в мире

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602478771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40f7729bee872e512de5108112dd65b2.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские производители хлебопекарной продукции обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить скидки на голубое топливо, чтобы не возникло перебоев в их работе. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на коллективное письмо.Как отмечается, текущее положение дел в ближайшее время приведет к перебоям в производстве и поставках, что спровоцирует социальное напряжение и другие негативные последствия, прежде всего в экономике.Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров возмутился резкому скачку цен на сало, сравнив его стоимость с золотом.Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211217/toplivo-1764287109.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский