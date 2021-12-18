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Украинцам скоро даже хлеб перестанут продавать
Украине грозят перебои с поставками хлеба, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
Украинцам скоро даже хлеб перестанут продавать
Украинские производители хлебопекарной продукции обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить скидки на голубое топливо, чтобы не... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:10
2021-12-18T13:06
в мире
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские производители хлебопекарной продукции обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить скидки на голубое топливо, чтобы не возникло перебоев в их работе. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на коллективное письмо.Как отмечается, текущее положение дел в ближайшее время приведет к перебоям в производстве и поставках, что спровоцирует социальное напряжение и другие негативные последствия, прежде всего в экономике.Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров возмутился резкому скачку цен на сало, сравнив его стоимость с золотом.Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский
12:10 18.12.2021 (обновлено: 13:06 18.12.2021)
 
Украине грозят перебои с поставками хлеба, пишут СМИ

"Экономическая правда": Украину ожидают перебои с поставками хлеба из-за цен на газ

© Pixabay / manfredrichterЦельнозерновой хлеб
Цельнозерновой хлеб - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Pixabay / manfredrichter
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские производители хлебопекарной продукции обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить скидки на голубое топливо, чтобы не возникло перебоев в их работе. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на коллективное письмо.

"Производители заявили, что рост цены на газ, сырье и других расходов приводит к убыточной деятельности хлебопекарных предприятий. В частности, за год цены на газ для бизнеса выросли почти в десять раз — в январском контракте она достигла 52 тысяч гривен за тысячу кубов", — пишет издание.

Как отмечается, текущее положение дел в ближайшее время приведет к перебоям в производстве и поставках, что спровоцирует социальное напряжение и другие негативные последствия, прежде всего в экономике.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров возмутился резкому скачку цен на сало, сравнив его стоимость с золотом.
Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
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