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В Белоруссии рассказали, что Запад мобилизует оппозицию в стране
В Белоруссии рассказали, что Запад мобилизует оппозицию в стране - РИА Новости, 18.12.2021
В Белоруссии рассказали, что Запад мобилизует оппозицию в стране
Западные страны активно обучают сегодня белорусскую оппозицию формам и методам сетевых технологий "хактивизма", заявил заместитель государственного секретаря... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T03:33
2021-12-18T03:33
2021-12-18T07:58
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владимир арчаков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Западные страны активно обучают сегодня белорусскую оппозицию формам и методам сетевых технологий "хактивизма", заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.Он отметил, что накопленный опыт "сетевых" приемов был применен в Белоруссии с пиком в 2020 году в период президентской избирательной кампаний. Динамика этого воздействия отличалась и отличается растущим многообразием каналов передачи информации и коммуникации (соцсети, мессенджеры, видеохостинги), их децентрализацией, обилием различных социальных тематик."Появление Telegram-каналов как источника мгновенного и нецензурированного формирования и трансляции информационного контента существенно изменило привычную (от центра) схему информационного влияния, которое становится все более распределенным по конкретным сетевым группам", - подчеркнул белорусский генерал.По его словам, наличие предпосылок к формированию социального недовольства в сети учитываются в повседневной деятельности уполномоченных органов системы обеспечения национальной безопасности, в первую очередь для контроля и принятия упреждающих мер реагирования."Однако важно и то, чтобы противодействие "сетевым" технологиям осуществлялось не только со стороны силового блока, но и всех государственных органов, в том числе путем наращивания объема и разнообразия позитивного, современного, убедительного интернет-контента", - заключил Арчаков.
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в мире, белоруссия, москва, владимир арчаков
03:33 18.12.2021 (обновлено: 07:58 18.12.2021)
В Белоруссии рассказали, что Запад мобилизует оппозицию в стране
Представитель Совбеза Арчаков: Запад обучает белорусскую оппозицию сетевому "хактивизму"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Западные страны активно обучают сегодня белорусскую оппозицию формам и методам сетевых технологий "хактивизма", заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии
генерал-майор Владимир Арчаков
.
"При организационной и финансовой поддержке западных спонсоров за рубежом продолжается целенаправленное системное обучение актива деструктивных политизированных формирований формам и методам использования "сетевых" технологий ("хактивизм"). Фактически речь идет о планомерном создании медийной инфраструктуры с высокими мобилизационными возможностями", - сказал Арчаков в интервью журналу "Национальная оборона
".
Он отметил, что накопленный опыт "сетевых" приемов был применен в Белоруссии с пиком в 2020 году в период президентской избирательной кампаний. Динамика этого воздействия отличалась и отличается растущим многообразием каналов передачи информации и коммуникации (соцсети, мессенджеры, видеохостинги), их децентрализацией, обилием различных социальных тематик.
"Появление Telegram-каналов как источника мгновенного и нецензурированного формирования и трансляции информационного контента существенно изменило привычную (от центра) схему информационного влияния, которое становится все более распределенным по конкретным сетевым группам", - подчеркнул белорусский генерал.
По его словам, наличие предпосылок к формированию социального недовольства в сети учитываются в повседневной деятельности уполномоченных органов системы обеспечения национальной безопасности, в первую очередь для контроля и принятия упреждающих мер реагирования.
"Однако важно и то, чтобы противодействие "сетевым" технологиям осуществлялось не только со стороны силового блока, но и всех государственных органов, в том числе путем наращивания объема и разнообразия позитивного, современного, убедительного интернет-контента", - заключил Арчаков.