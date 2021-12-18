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Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2021
Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
Военно-транспортные самолеты Минобороны России вернулись из Афганистана и совершили посадку на аэродроме "Чкаловский", они доставили около 200 российских и... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T23:55
2021-12-18T23:55
2021-12-18T23:55
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Минобороны России вернулись из Афганистана и совершили посадку на аэродроме "Чкаловский", они доставили около 200 российских и афганских граждан, сообщает МО РФ."Военно-транспортные самолеты Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме "Чкаловский" Московской области", - говорится в сообщении.Самолеты доставили из Афганистана около 200 граждан РФ и Афганистана. В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.Накануне самолеты Минобороны РФ доставили 36 тонн гуманитарного груза в Афганистан.Уточняется, что по поручению президента России и министра обороны была организована четвертая эвакуация с территории Афганистана граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России.Министр обороны РФ для осуществления вывоза создал авиационную группировку из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома "Чкаловский" в Кабул.Всего с августа по декабрь военно-транспортные самолеты Минобороны эвакуировали из Афганистана более 770 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана, а также доставили более 100 тонн гуманитарного груза.
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в мире, афганистан, одкб, россия
Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
Самолеты из Кабула с гражданами России и Афганистана приземлились в Подмосковье