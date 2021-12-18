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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы
В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы - РИА Новости, 18.12.2021
В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы
Ночные клубы в Грузии возобновляют работу с 17 декабря после почти двухгодичной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщают администрации заведений. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T07:28
2021-12-18T07:28
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ТБИЛИСИ, 18 дек — РИА Новости. Ночные клубы в Грузии возобновляют работу с 17 декабря после почти двухгодичной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщают администрации заведений.Для входа необходимо будет предоставить QR-код "ковид-паспорта", то есть электронный документ, который подтверждает вакцинацию или факт того, что человек переболел.С начала пандемии в Грузии выявлено более 909 тысяч случаев заражения COVID-19, более 849 тысяч человек выздоровели. Ежедневное число заболевших колеблется от 2,5 до 4,5 тысячи. Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом у более чем десятка человек, но официальных подтверждений этому пока не было. С 1 декабря в стране для посещения общественных мест действуют "ковид-паспорта".
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отдых, грузия, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, qr-код, сертификат о вакцинации, омикрон-штамм коронавируса
07:28 18.12.2021
 
В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы

С 17 декабря в Грузии открываются ночные клубы, закрытые из-за пандемии

© Depositphotos / Santiago NunezБармен ночного клуба делает коктейль
Бармен ночного клуба делает коктейль - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Depositphotos / Santiago Nunez
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ТБИЛИСИ, 18 дек — РИА Новости. Ночные клубы в Грузии возобновляют работу с 17 декабря после почти двухгодичной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщают администрации заведений.
Для входа необходимо будет предоставить QR-код "ковид-паспорта", то есть электронный документ, который подтверждает вакцинацию или факт того, что человек переболел.
С начала пандемии в Грузии выявлено более 909 тысяч случаев заражения COVID-19, более 849 тысяч человек выздоровели. Ежедневное число заболевших колеблется от 2,5 до 4,5 тысячи. Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом у более чем десятка человек, но официальных подтверждений этому пока не было. С 1 декабря в стране для посещения общественных мест действуют "ковид-паспорта".
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