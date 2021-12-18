https://ria.ru/20211218/gruziya-1764170557.html

В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы

В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы - РИА Новости, 18.12.2021

В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы

Ночные клубы в Грузии возобновляют работу с 17 декабря после почти двухгодичной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщают администрации заведений. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T07:28

2021-12-18T07:28

2021-12-18T07:28

туризм

отдых

грузия

новости - туризм

туристы

туризм

коронавирус covid-19

qr-код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789114_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_79885b44bad110d2533cc569f4786eab.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — РИА Новости. Ночные клубы в Грузии возобновляют работу с 17 декабря после почти двухгодичной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщают администрации заведений.Для входа необходимо будет предоставить QR-код "ковид-паспорта", то есть электронный документ, который подтверждает вакцинацию или факт того, что человек переболел.С начала пандемии в Грузии выявлено более 909 тысяч случаев заражения COVID-19, более 849 тысяч человек выздоровели. Ежедневное число заболевших колеблется от 2,5 до 4,5 тысячи. Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом у более чем десятка человек, но официальных подтверждений этому пока не было. С 1 декабря в стране для посещения общественных мест действуют "ковид-паспорта".

https://ria.ru/20211216/gretsiya-1763992967.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отдых, грузия, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, qr-код, сертификат о вакцинации, омикрон-штамм коронавируса