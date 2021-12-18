https://ria.ru/20211218/gruziya-1764170557.html
В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы
В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы - РИА Новости, 18.12.2021
В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы
Ночные клубы в Грузии возобновляют работу с 17 декабря после почти двухгодичной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщают администрации заведений. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T07:28
2021-12-18T07:28
2021-12-18T07:28
туризм
отдых
грузия
новости - туризм
туристы
туризм
коронавирус covid-19
qr-код
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789114_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_79885b44bad110d2533cc569f4786eab.jpg
ТБИЛИСИ, 18 дек — РИА Новости. Ночные клубы в Грузии возобновляют работу с 17 декабря после почти двухгодичной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщают администрации заведений.Для входа необходимо будет предоставить QR-код "ковид-паспорта", то есть электронный документ, который подтверждает вакцинацию или факт того, что человек переболел.С начала пандемии в Грузии выявлено более 909 тысяч случаев заражения COVID-19, более 849 тысяч человек выздоровели. Ежедневное число заболевших колеблется от 2,5 до 4,5 тысячи. Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом у более чем десятка человек, но официальных подтверждений этому пока не было. С 1 декабря в стране для посещения общественных мест действуют "ковид-паспорта".
https://ria.ru/20211216/gretsiya-1763992967.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789114_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_b6e99ea4ac76f38c5c254a8b0a16d396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, грузия, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, qr-код, сертификат о вакцинации, омикрон-штамм коронавируса
В Грузии после двухгодичной паузы открываются ночные клубы
С 17 декабря в Грузии открываются ночные клубы, закрытые из-за пандемии
ТБИЛИСИ, 18 дек — РИА Новости. Ночные клубы в Грузии возобновляют работу с 17 декабря после почти двухгодичной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщают администрации заведений.
Для входа необходимо будет предоставить QR-код "ковид-паспорта", то есть электронный документ, который подтверждает вакцинацию или факт того, что человек переболел.
С начала пандемии в Грузии выявлено более 909 тысяч случаев заражения COVID-19, более 849 тысяч человек выздоровели. Ежедневное число заболевших колеблется от 2,5 до 4,5 тысячи. Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом у более чем десятка человек, но официальных подтверждений этому пока не было. С 1 декабря в стране для посещения общественных мест действуют "ковид-паспорта".