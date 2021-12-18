https://ria.ru/20211218/gretsiya-1764387402.html

В Греции объяснили, почему важно поддержать предложения России по НАТО

В Греции объяснили, почему важно поддержать предложения России по НАТО - РИА Новости, 18.12.2021

В Греции объяснили, почему важно поддержать предложения России по НАТО

Предложения России о взаимных с НАТО гарантиях безопасности в Европе очень важны для мира в Европе, но они несовместимы с нынешней политикой НАТО, и альянс вряд РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T17:57

2021-12-18T17:57

2021-12-18T17:57

в мире

греция

евросоюз

генеральная ассамблея оон

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россия

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АФИНЫ, 18 дек - РИА Новости. Предложения России о взаимных с НАТО гарантиях безопасности в Европе очень важны для мира в Европе, но они несовместимы с нынешней политикой НАТО, и альянс вряд ли их примет, рассказал в интервью РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ"Предложения России по новому соглашению о мерах обеспечения безопасности России и государств НАТО, особенно для Европейского континента, обеспечит в очень большой степени продолжение мира. Девять статей в проекте соглашения являются предложением исключительной важности и очень своевременным. Потому что нет ничего в данный момент, что связывает обязательствами НАТО и Россию в новой гонке вооружений, как обычных, так и ядерных вооружений, оружия массового уничтожения", - сказал Исихос.По его словам, сейчас нет даже той безопасности, которая была в годы холодной воды."Прежние соглашения, по крайней мере, в годы холодной войны давали относительную, не говорю абсолютную, но относительную безопасность. Сегодня нет никакой безопасности. И постоянно развивается политика НАТО и стратегия НАТО, особенно в Восточной Европе. Я говорю не только о странах Балтии, Польше, Румынии, Венгрии, но и о Греции с размещением новых американских баз, главным образом, в Суде и в Александруполисе, нацеленном на Черное море", - сказал политик.Исихос считает, что российская попытка обеспечить безопасность касается всех народов Европы, не только Евросоюза, но и других стран, и России, и российские предложения надо вынести на обсуждение в парламенты."Для всего Европейского континента исключительно важно обсудить это предложение. Члены НАТО должны не только обсудить его. Я считаю, что надо принять это предложение, пусть и с изменениями, которые могут сделать определенные страны-члены НАТО, и надо внести его на обсуждение в национальные парламенты стран-членов НАТО. Так, чтобы это предложение получило оценку и ответ от обществ, от граждан Европы. Чтобы оно не было предложением только для верхов, для политического руководства стран НАТО", - сказал Исихос.ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕОНАЦИЗМАПо его мнению, предложения России гармонизируют с последней резолюцией, внесенной Россией на Генассамблею ООН, по борьбе с нацизмом и неонацизмом."Она вносилась многие годы. Идеи неонацизма, к сожалению, распространяются по всей планете, и особенно в Европе", - сказал Исихос.В пример он привел "ультраправые неонацистские концепции" украинского правительства и балтийских стран, а также дискриминацию меньшинств в балтийских странах и на Украине после 2014 года."К сожалению, это предложение (по борьбе с нацизмом) не было принято единогласно. Были две страны, которые голосовали против предложения в ООН, это были Соединенные Штаты и Украина. Я не думаю, что голосование этих двух стран "против" было случайностью политической и дипломатической. Это преднамеренная политика и стратегия, которая, к сожалению, искажает исторические факты Второй мировой войны. И является продолжением стратегии приравнивания нацизма, коммунизма и социализма. Это то, что делают много лет в Европейском Союзе, в Вашингтоне, в Брюсселе, но и во многих странах ЕС", - сказал Исихос.По его словам, против были две страны, а воздержались около 50 стран, среди них вновь все страны Евросоюза. Он связывает это с влиянием военно-промышленного комплекса, транснациональных корпораций, которые взяли курс на вооружение.Исихос считает, что предложение России о новом соглашении об ограничении и контроле ядерного оружия на Европейском континенте и оружия массового уничтожения, а также последнее голосование в ООН дает благоприятную возможность народа Европы "выбросить за свои границы идеи нацизма, фашизма, войны, дискриминации и не оставить этим идеям возможности выйти на сцену".ВОЗВРАТ К СИТУАЦИИ ДО РАСШИРЕНИЯ НАТОБывший первый заместитель министра обороны Греции выделил в проекте соглашения статью 4 о возвращении вооруженных сил и вооружений к ситуации 1997 года до расширения НАТО и статью 7 об отказе НАТО от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии."Я думаю, что статья 4 и статья 7 этих предлагаемых соглашений обеспечили бы в очень большой степени возвращение к ситуации 1997 года. Когда было обязательство Вашингтона и стран НАТО не расширять альянс на восток, а также на Кавказ и в Центральную Азию. К сожалению, однако, это обязательство было нарушено. И было нарушено на 100%, не частично", - отметил политик.По его словам, балтийские страны, Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Греция разворачивают новые базы и новые силы, новые ракетные системы, и среди них ракеты малой и средней дальности на границах Российской Федерации."Это не просто нарушает оборонный и военный статус кво двух регионов, то есть России и Западной Европы и НАТО, но это из сегодняшней ситуации ведет нас к еще более опасной точке. Это по сути военное агрессивное окружение сегодняшней Российской Федерации, на ее границах с НАТО в Европе, но также на Кавказе и в Азии", - сказал Исихос.По его мнению, сейчас есть большая благоприятная возможность дать выиграть дипломатии и не дать победить войне."Очень важно, чтобы статьи 4 и 7 были восприняты как сердце содержания предлагаемого соглашения, потому что они обеспечивают в очень большой степени запуск с нулевой базы, я бы сказал, с 1997 года, новых модернизированных предложений о разоружении. Проект соглашения лишь начало. Он может иметь большое продолжение, если будет сказано "да" со стороны НАТО. Если будет "нет", то мы вернемся не только в 1997 год. К сожалению, мы вернемся в 1930-е годы", - сказал политик."Если новая попытка вооружения в сердце Европы вновь будет связана с ростом неонацистских идей, идей дискриминации меньшинств религиозных, социальных, национальных, с антироссийской истерией, которой, к сожалению, привержены достаточно лидеров НАТО. Это будет кошмаром для человечества, и это надо остановить", - сказал Исихос.Он вновь заявил, что предложение России надо обсуждать не только на высшем уровне."Движения за мир должны вновь стать большими, массовыми и результативными, чтобы повлиять на очень многие правительства стран Европы и членов НАТО. Если народы останутся равнодушными к этому предложению, тогда у него не будет большого успеха. Если народы примут его, тогда успех нового мира, новое движение за мирное разрешение проблем в Европе может вновь начаться и будет процесс надежды для всех", - сказал Исихос.ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАТОНа вопрос, приемлемы ли эти предложения для НАТО, политик ответил отрицательно."Я считаю, что эти предложения не совместимы с сегодняшней политикой НАТО. Потому что НАТО глобализируется, НАТО расширяется и вне Европы", - сказал Исихос.В пример он привел участие в "Крымской платформе" в Киеве правительства Колумбии."Колумбия получила статус партнера НАТО – не полного члена, а партнера. Если НАТО через процесс партнерства сделает полноправными членами страны другого континента – Латинской Америки, Африки, Азии, остального мира, тогда глобализация НАТО будет означать глобализацию опасностей новой войны. Которая станет последней для человечества. Если она будет ядерной, жизнь исчезнет с этой планеты. Это не научная фантастика, это сочетается с современной стратегией, которую НАТО проводит сегодня", - сказал он."Предложение России означает, что НАТО должна сделать разворот на 180 градусов в своей сегодняшней политике расширения и глобализации во всех сферах влияния и деятельности", - заключил Исихос.

https://ria.ru/20211217/garantii-1764329318.html

https://ria.ru/20211217/dogovor-1764282190.html

https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764329642.html

https://ria.ru/20211218/nato-1764339447.html

https://ria.ru/20211217/peregovory-1764279989.html

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в мире, греция, евросоюз, генеральная ассамблея оон, восточная европа, россия